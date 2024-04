Augsburg

vor 54 Min.

Blitzermarathon 2024: An diesen Standorten wird in Augsburg geblitzt

Der bayernweite Blitzermarathon findet am Freitag auch in Augsburg statt, an mehr als 30 Standorten wird die Geschwindigkeit gemessen.

Von Max Kramer

In ganz Bayern findet am Freitag der Blitzermarathon 2024 statt, auch in der Stadt Augsburg sind einige Messstellen bekannt. Eine Übersicht zu den Standorten.

Die Aktion am kommenden Freitag ist großangelegt. In ganz Bayern findet der sogenannte "Blitzermarathon" 2024 statt, an insgesamt rund 1500 Stellen wird Geschwindigkeit gemessen. Die gute Nachricht für Autofahrerinnen und -fahrer: Die Standorte der Schwerpunkt-Messungen sind bereits bekannt, im Augsburger Stadtgebiet sind mehr als 30 vorgesehen. Eine Übersicht, inklusive der jeweiligen Geschwindigkeitsbegrenzung: Blitzmarathon 2024: Alle Standorte und Messstellen in der Stadt Augsburg Innerorts: Alter Postweg: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Auf dem Kreuz 41: Bereich Schule /Kindergarten (30 km/h)

Bereich /Kindergarten (30 km/h) Berliner Allee: Bereich Ein- und Ausfahrt Feuerwehr /RTW (50 km/h)

Bereich Ein- und Ausfahrt /RTW (50 km/h) Bundesstraße B17 : variabel

variabel Carl-Schurz-Straße 23: Grund: Wohngebiet, Durchgangsverkehr (30 km/h)

Grund: Wohngebiet, Durchgangsverkehr (30 km/h) Donauwörther Str. 258: 50 km/h

50 km/h Eschenhofstraße 55: 30 km/h

30 km/h Friedberger Str. / Damaschkeplatz: Grund: häufige Geschwindigkeitsübertretungen (50 km/h)

Grund: häufige Geschwindigkeitsübertretungen (50 km/h) Friederich-Ebert-Straße 14: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Gabelsberger Str.: Bereich Kindergarten (30 km/h)

Bereich Kindergarten (30 km/h) Hans-Böckler-Str.: 50 km/h

50 km/h Haunstetter Str. 131: 50 km/h

50 km/h Haunstetter Str. 143: 50 km/h

50 km/h Haunstetter Str. 95: Grund: häufige Geschwindigkeitsübertretungen (50 km/h)

Grund: häufige Geschwindigkeitsübertretungen (50 km/h) Hauptstraße 17, Bergheim : Bereich Kindergarten (30 km/h)

Bereich Kindergarten (30 km/h) Hirblinger Str. 211: 50 km/h

50 km/h Hubertusplatz: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Hugo-Eckner-Str.: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Klinkerberg/Gesundbrunnenstr.: Grund: Unfallschwerpunkt (50 km/h)

Grund: Unfallschwerpunkt (50 km/h) Kopernikusstr.: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Lechhauser Str. (vor Ulrichstein ) : 50 km/h

: 50 km/h Nagahama-Allee: 50 km/h

50 km/h Neusäßer Str. 43a: Bereich Ein- und Ausfahrt Notaufnahme (50 km/h)

Bereich Ein- und Ausfahrt Notaufnahme (50 km/h) Peterhofstr.: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Pferseer Unterführung: 30 km/h

30 km/h Reinöhlstr.: Bereich Schule (30 km/h)

Bereich (30 km/h) Schillstr.: Bereich Schule /Kindergarten (30 km/h)

Bereich /Kindergarten (30 km/h) Sebastianstraße : "Disco-Strecke" (50 km/h)

"Disco-Strecke" (50 km/h) Sommestraße 70: Grund: Bereich Kindergarten/ Schule , Beschwerden (30 km/h)

Grund: Bereich Kindergarten/ , Beschwerden (30 km/h) Stuttgarter Straße 61A: 50 km/h

50 km/h Universitätsstr.: Bereich Universität (30 km/h)

Außerorts: Autobahn A8: 120 km/h

120 km/h Staatsstraße 2035 Richtung Mühlhausen : 70 km/h

70 km/h Staatsstraße 2381 Richtung Gersthofen : 70 km/h

Themen folgen