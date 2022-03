Großeinsatz in Augsburg

vor 16 Min.

Weltkriegsbombe in Augsburg entschärft: So erlebten Anwohner den Tag

Plus Im Univiertel ist am Dienstagabend eine Bombe entschärft worden. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, die Evakuierung betraf allerdings tausende Anwohner.

Von Jan Kandzora

Die Bombe, so viel konnten die Experten schnell sagen, muss im Zweiten Weltkrieg in Augsburg eigentlich schon detoniert sein. 225 Kilogramm wog sie mal, es handelt sich um einen Sprengkörper des Typs "GP 500", er stammt von den Amerikanern. Doch komplett explodierte die Bombe offenbar nicht. "Ein Teil ist noch aktiv", sagt Feuerwehr-Sprecher Friedhelm Bechtel später. 70 Kilogramm sprengbares Material blieb all die Jahre im Boden nahe des früheren Flugplatzes an der Rumplerstraße erhalten – bis Bauarbeiter am Dienstagmittag gegen 12 Uhr darauf stoßen. Auf dem Gebiet ist heute ein großes Gewerbeareal. Was folgt, sind ein Großeinsatz sowie eine Evakuierungsaktion, die tausende Menschen im Univiertel betrifft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen