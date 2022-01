Augsburg

Rund 2000 Menschen demonstrieren erneut gegen die Corona-Maßnahmen

Am Montagabend sind in Augsburg erneut Menschen gegen die Corona-Einschränkungen und eine mögliche Impflicht auf die Straße gegangen. Wie die Veranstaltung ablief.

Plus Am Montagabend sind in Augsburg erneut Menschen gegen die Corona-Einschränkungen und eine mögliche Impfpflicht auf die Straße gegangen. Wie die Veranstaltung ablief.

Von Jan Kandzora

Erneut haben in Augsburg am Montagabend viele Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie bereits am Samstag vergangener Woche gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Protestzug durch Teile der Innenstadt. Nach Polizeiangaben waren dieses Mal etwa 2000 Teilnehmer dabei; eine Zahl, die aufgrund des dynamischen Geschehens aber auch etwas höher gelegen haben könnte. Laut Polizei stießen auf der Strecke immer mal wieder kleinere Gruppen zum Demo-Zug dazu. Die Veranstaltung, die um 18 Uhr am Plärrergelände begonnen hatte, blieb friedlich, Zwischenfälle gab es offenbar keine.

