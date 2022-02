Fall Ebnerstraße zeigt: Am Wohl alter Menschen darf nicht gespart werden

Plus Die Missstände im Augsburger Seniorenheim sind kein Einzelfall. Sie werfen ein Licht auf eine Branche, in der es nicht um Nächstenliebe, sondern um Gewinn geht.

In Augsburg gibt es 26 Altenpflegeheime mit mehr als 3000 Plätzen. Dass die Anforderungen an die Verantwortlichen und Beschäftigten immens sind, steht nicht erst seit Corona außer Frage. Fakt ist auch, dass in den meisten Einrichtungen - etwa der Stadt und der Wohlfahrtsverbände - die Fach- und Hilfskräfte ihrer Aufgabe mit Einsatz und Hingabe nachkommen, auch wenn die personellen Ressourcen selten üppig sind. Für viele Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen ist der Umzug in eine Einrichtung dennoch die letzte Option. "Bloß nicht ins Heim", ist immer wieder zu hören. Wenn es irgendwie geht, versuchen Familien die Pflege zu Hause, womöglich mit Hilfe von Sozialstationen, zu leisten. Die Nachricht von den Missständen im Seniorenheim Ebnerstraße befeuert Ängste und Vorurteile - und ist damit für andere Träger ein Schlag ins Gesicht.

