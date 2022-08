Ferien

11:55 Uhr

Wenn das Geld nicht für den Urlaub reicht: "Ich will ein normales Leben führen"

Plus Urlaub ist nicht selbstverständlich. Bei einem Fünftel der Deutschen reicht das Geld nicht für eine Reise. Darunter leiden vor allem Familien. Zwei Menschen aus der Region erzählen.

Von Jonathan Lindenmaier

"Ein bisschen fehlt mir der Urlaub schon", sagt Michael Vehling. "Mit der ganzen Familie nach Italien oder an die Nordsee, das würde ich schon gerne mal machen. Und wenn es nur ein paar Tage sind." Vehling ist Vater von fünf Kindern. Mit seiner Familie lebt er in Stadtbergen. Seine Frau arbeitet in einer Großküche der Diakonie, Vehling selbst für einen Sicherheitsdienst. "Aber so ein Urlaub kostet eine Menge Geld. Das kann sich nicht jeder leisten."

