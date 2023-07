Golf

01.07.2023

Zwei Fußballer schaffen spielend den Sieg beim Augsburger Pressecup

Plus Beim 46. Golf-Benefizturnier der Mediengruppe Pressedruck sind die GCA-Mitglieder Fabian Eger und Moritz Neumann auf den Grüns in Topform und sichern sich den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen. Auch die Spendensumme ist herausragend.

Von Andrea Bogenreuther

An ihrem zwölften Loch hatten Fabian Eger und Moritz Neumann schon so ein Gefühl, dass es ein ganz guter Golftag werden könnte. Die beiden Fußballer vom SV Mering hatten sich erstmals zusammengetan, um beim Augsburger Pressecup als eines von 35 Paaren um den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen zu spielen. Das traditionsreiche Benefizturnier im Golfclub Augsburg (GCA) in Burgwalden, dessen Einnahmen an die Kartei der Not, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck gehen, wurde in diesem Jahr zum 46. Mal ausgetragen und brachte zur Freude der Kuratoriumsvorsitzenden Ellinor Scherer eine Spendensumme von 30.000 Euro ein. Auch weil einige treue wie langjährige Sponsoren die eingespielten Turniereinnahmen noch großzügig aufstockten. "Es ist der Tag der guten Taten, der zu einer so unvorstellbaren tollen Summe geführt hat", war auch GCA-Clubpräsident Jakob Schweyer beeindruckt.

Bei der Siegerehrung auf der Clubterrasse zeigte sich dann auch, wie gut die beiden GCA-Mitglieder Eger und Neumann wirklich unterwegs gewesen waren. Zumal Moritz Neumann erst seit knapp eineinhalb Jahren Golf spielt. Dennoch hatten die beiden dem Pressecup-Motto "Spielend helfen" noch eine respektable sportliche Note verliehen, indem sie auf dem anspruchsvollen 18-Loch-Championatskurs das mit Abstand beste Nettoergebnis aller Flights erspielten. An ihre 55 Nettopunkte kam niemand heran, so dass sie schließlich den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen in Gestalt eines Henkelpotts in Empfang nehmen durften.

