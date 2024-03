Augsburg

vor 52 Min.

Häftling in Augsburg geflohen: So läuft die Fahndung der Polizei

Plus Einem Häftling gelingt nach einem Krankenhaus-Besuch im BKH Augsburg die Flucht. Wie die Polizei sucht – und was über den 47-Jährigen bekannt ist.

Von Max Kramer

Es ist etwa 13.15 Uhr an diesem Montag, als passiert, was auf keinen Fall passieren soll: Einem Häftling gelingt es, die Flucht zu ergreifen. Eugen Neigert, 47 Jahre alt, ist kurz zuvor eigentlich in medizinischer Behandlung, am Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg. Doch dann schafft er es zu entkommen. Wie genau, ist nach wie vor unbekannt, erste Antworten werden im Lauf des Tages erwartet. Unterdessen läuft die Suche weiter – intensiv.

Es dauerte am Montag mehr als vier Stunden, bis sich die Polizei mit der Fahndung an die Öffentlichkeit wandte – also zu einem Zeitpunkt, da Neigert längst über alle Berge hätte sein können. Warum dauerte es so lange? Eine Öffentlichkeitsfahndung bedeutet einen "hohen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte", wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage mitteilt. Ein solcher Schritt müsse juristisch abgeklärt und durch einen Richter angeordnet werden, die Entscheidung darüber liege nicht bei der Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen