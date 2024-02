TSV Haunstetten steht vor einer Pflichtaufgabe

In einem Nachholspiel empfangen die Drittliga-Handballerinnen die SG Mintraching/Neutraubling. Was Trainerin Link gegen den Tabellenletzten von ihrer Mannschaft erwartet.

Zu einer ungewohnten Zeit stehen die Handballerinnen des TSV Haunstetten auf der sogenannten "Platte". Am Freitag um 20.30 Uhr empfängt der Drittligist den bayerischen Rivalen SG Mintraching/Neutraubling zum Nachholspiel. Aufgrund der Witterungsverhältnisse Anfang Dezember musste die Partie verschoben werden.

Vom Papier her sind die Gastgeber als aktueller Siebter (14:12 Punkte) klarer Favorit gegen den derzeitigen Tabellenletzten (4:24). Alles andere als ein Heimsieg käme einer riesigen Überraschung gleich, zumal die Gäste bei mindestens vier Absteigern nach einem Jahr in der 3. Liga eigentlich jetzt schon wieder für die Bayernliga planen können. Zudem konnte Haunstetten in schwierigen Zeiten das Hinspiel deutlich mit 31:18 für sich entscheiden.

TSV Haunstetten hat sich ein kleines Polster in der Tabelle erarbeitet

TSV-Cheftrainerin Patricia Link will davon jedoch überhaupt nichts hören: "In dieser Liga wird erfahrungsgemäß jegliche Überheblichkeit gnadenlos bestraft, und wir sollten uns in der aktuellen Situation absolut hüten, irgendetwas in dieser Form aufkommen zu lassen." Nach dem 33:23-Auswärtssieg in Schutterwald hat sich ihr Team ein kleines Polster im Kampf um Platz sieben erarbeitet.

Eine Woche später wird es erneut ein Heimspiel gegen den TV Nellingen geben

Neben der Partie gegen die Oberpfälzerinnen bietet sich auch eine Woche später, erneut zu Hause, gegen den TV Nellingen Gelegenheit, die aussichtsreiche Position weiter zu untermauern. Die Voraussetzung sieht Link wie immer in grundlegenden Tugenden: "Wir brauchen die Basics. Und das heißt neben einer sicheren Defensive einen kontrollierten Balltransport und die entsprechende Konsequenz in der Chancenverwertung."

Personell kann der TSV Haunstetten wieder mehr aus dem Vollen schöpfen, da Chiara Joerss nach erfolgreichem Auslandssemester in Sizilien wieder in ihre Heimat zurückgekehrt ist. (hv)

