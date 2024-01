Handball

27.01.2024

Haunstetter Handballerinnen peilen die nächsten "Big Points" an

Den zweiten Heimsieg in Folge im Blick: Julika Birnkammer und die Handballerinnen des TSV Haunstetten empfangen am Samstagabend den SV Allensbach.

Plus Nach ihrem Überraschungserfolg gegen Schozach schaut die Drittligamannschaft positiv auf das Spiel am Samstag gegen den SV Allensbach. Gegen kaum ein anderes Team gab es bisher mehr Duelle.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Mit Fug und Recht können die Haunstetter Handballerinnen behaupten, dass sie diesen Gegner bestens kennen: Seit nun fast 13 Jahren kommt es regelmäßig zu Duellen mit dem SV Allensbach auf DHB-Ebene. Die Handball-Hochburg in Baden-Württemberg gilt nicht nur als vorzügliche Ausbildungsstätte junger Talente, sondern schafft es auch dank ihrer Kooperation mit der Universität Konstanz immer wieder, hochklassige Spielerinnen zu verpflichten und auch längerfristig zu halten. Am Samstag um 18 Uhr ist es wieder so weit – Haunstetten gegen Allensbach, das Team vom Bodensee kommt zum Schlagabtausch in die Albert-Loderer-Halle.

Allerdings hat es sich schnell bis nach Baden-Württemberg herumgesprochen, dass Haunstetten im letzten Heimspiel der favorisierten SG Schozach-Bottwartal einen 27:24-Sieg abgeluchst hat und Trainerin Patrica Link wieder als Spielmacherin zurück im Team ist. Das Team von Martin Gerstenecker gibt sich zumindest auf deren Homepage gewarnt und will vor allem den Haunstetter Rückraum mit Michelle Schäfer und Julika Birnkammer im Auge behalten. Zumal es zuletzt drei Niederlagen für die Allensbacherinnen gab und sie so in der Tabelle der Dritten Liga Süd nur knapp einen Rang vor Haunstetten auf Platz sechs liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen