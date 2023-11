Hochfeld/Hochzoll

14:59 Uhr

Fahrer flüchten nach Unfällen

Mehrere Fälle von Unfallflucht im Hochfeld und in Hochzoll beschäftigen die Polizisten in Augsburg. In einem Fall fiel eine Eisplatte von einem Lkw.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montag unfreiwillig den Mercedes eines 50-Jährigen im Hochfeld beschädigt. Nach Angaben der Polizei waren gegen 9 Uhr der Mercedes-Fahrer und der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw auf der Inverness-Allee unterwegs gewesen. "Im Bereich einer Kurve verlor der Lkw eine Eisplatte, die auf der Motorhaube des Mercedes landete", so die Polizei. Der Mercedes-Fahrer vermutete zunächst keinen Schaden, bemerkte aber später, dass doch einer entstanden war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2710 Hinweise entgegen. Weitere vergleichbare Delikte ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Hochzoll. So beschädigte im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel im Breitachweg. "Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern", teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, beschädigte wiederum ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel in der Waxensteinstraße. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Täter offenbar davon. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2000 Euro. In diesen Fällen bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)

