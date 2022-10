Gas und Bremse verwechselt: Auto kracht in Hauswand

Weil sie Gas und Bremse verwechselt hat, ging für eine Autofahrerin in Hochzoll ein Abbiegemanöver schief.

Mit dem Schrecken davon kam am Sonntagmittag eine Autofahrerin bei einem Unfall in Hochzoll. Sie war mit ihrem Auto in eine Hauswand gekracht.

Wie die Polizei vor Ort berichtet, wollte die Fahrerin von der Zugspitzstraße aus nach rechts in die Thannheimer Straße abbiegen. Dabei verwechselte sie Gas und Bremse und fuhr gerade aus über den Gehweg in die Hauswand einer Zahnarztpraxis.

Laut Polizei wurde niemand verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. (nist)