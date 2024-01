Prozess in Augsburg

Raserunfall bei Ikea: Eigentümer des Autos klagt gegen verurteilten Fahrer

Plus Weil er in Augsburg ein illegales Rennen abgehalten hat, bei dem eine Frau starb, ist ein 55-Jähriger zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nun verklagt ihn ein Privatmann.

Von Jan Kandzora

Das Auto, um das es in dem Gerichtsverfahren geht, ist nicht irgendein Auto, sondern ein Geschoss. 557 PS hat der Mercedes GL 63 AMG, ein gut 2,5 Tonnen schwerer SUV. Es ist aber auch deshalb nicht nur irgendein Auto, weil es in den vergangenen Monaten im Zentrum eines aufsehenerregenden Strafprozesses stand. Vor dem Landgericht Augsburg musste sich Fahrer Herbert M. (Name geändert) verantworten, der im August 2022 eine verhängnisvolle Spritztour unternommen hatte. Sie dauerte nur wenige Sekunden, begann bei der Tankstelle an der Stuttgarter Straße im Norden Augsburgs - und endete am Ikea-Parkplatz am Stadtrand, ganz in der Nähe. Eine 21-jährige Beifahrerin starb. Nun dreht sich ein weiteres Verfahren um diese Fahrt.

Rückblick: Im November wurde Herbert M. von der 1. Strafkammer des Landgerichtes zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt, unter anderem wegen eines illegalen Straßenrennens mit Todesfolge. Zudem entzog das Gericht dem 55-Jährigen die Fahrerlaubnis, er kann sie frühestens in vier Jahren wieder beantragen. Der Vorsitzende Richter der Strafkammer sprach von einer "unverständlichen Raserei", die der Angeklagte "ohne erkennbaren Grund" vorgenommen habe, und zwar mit einem mit "PS und Gewicht völlig überfrachteten Fahrzeug". Die junge Frau und zwei Männer waren an dem Abend auf Herbert M. getroffen, an der Tankstelle, ein bei Autofans beliebter Treffpunkt; man kam ins Gespräch. Herbert M. wollte dem Trio offenbar zeigen, was der SUV in sich hatte.

