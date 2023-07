Unbekannte klauen Wertgegenstände aus Autos

Bislang unbekannte Täter haben in Inningen und Stadtbergen Autos geknackt und aus ihnen Bargeld und andere Wertgegenstände geklaut.

Von Dienstag auf Mittwoch haben sich bislang unbekannte Täter in Inningen und Stadtbergen Zugang zu Autos verschafft und aus dem Inneren von drei Fahrzeugen verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Unbekannten im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, mehrere Autos in der Benediktbeurer Straße und der Kleestraße an. In einem Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zugriff zu dem Auto, in den weiteren Fällen konnte bislang keine Gewalteinwirkung festgestellt werden. Der Beuteschaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Die Beamten ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 19.45 Uhr, bis Mittwoch, 8.45 Uhr, in der Riedstraße in Stadtbergen. Hier klauten bislang unbekannte Täter Bargeld und weitere Gegenstände aus einem Auto. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.