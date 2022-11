Hat dieses Laufhaus Steuern in sechsstelliger Höhe hinterzogen?

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einem Rotlicht-Betrieb in Augsburg vor, Einnahmen von Prostituierten nicht versteuert zu haben. Die Frage ist, ob er das überhaupt hätte tun müssen.

Die Internetseite des "Laufhaus 29" ist karg. Es sind Fotos von dem Haus zu sehen, das Männer besuchen, um dort Sex mit Prostituierten zu haben, sehr viel mehr Informationen gibt es auf der Seite nicht. Dass es sich um ein Gebäude des Rotlichtmilieus in Augsburg handelt, steht auf der Homepage nicht explizit, ist aber dennoch auf den ersten Blick erkennbar: Es ist eine Telefonnummer für "Zimmerreservierungen" genannt, eine Fassadenseite des Baus zeigt die aufgemalte Silhouette einer Frau, die von mehreren Lampen in Rot beleuchtet wird. Derzeit ist der Betrieb aufgrund möglicher Steuerdelikte im Fokus der Augsburger Justiz - die sich mit dem Fall aber offenbar nicht ganz leicht tut.