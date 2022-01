Corona-Protest in Augsburg: Ein Verbot ist keine Option

Plus Bei den Corona-"Spaziergängen" in Augsburg pfeifen viele auf Maske und Abstand. Das ist ein Ärgernis – aber trotzdem ist es keine Option, den Protest zu verbieten.

Ja, die Corona-"Spaziergänge" in der Augsburger Innenstadt sind für viele Menschen, die sich in knapp zwei Jahren Pandemie so gut es geht an die teils widersprüchlichen Regeln halten, ein Ärgernis. Zeitweise mussten Menschen mit Strafen rechnen, weil sie es wagten, sich auf eine Parkbank zu setzen. Auch heute noch droht jedem Ärger, der etwa in der Gastronomie oder im Handel gegen Hygieneregeln verstößt. Muss man es da tolerieren, dass bei den Corona-Protesten Hunderte oder gar Tausende auf Abstand und Maske pfeifen? Der Ruf nach einem strengeren Kurs von Stadt und Polizei ist durchaus verständlich. Allerdings: Wäre es wirklich richtig, mit aller Härte vorzugehen gegen Menschen, die bisher weitgehend friedlich protestieren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

