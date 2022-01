Corona-Protestmärsche: Wenn es so bleibt, hält Augsburg das aus

Plus Die Sozialfraktion kritisiert wegen der Corona-"Spaziergänge" in Augsburg die Stadt - und spricht damit aus, was viele denken. Die Demos bleiben aber ein Balanceakt.

Lässt man die Folgen außer Acht, ist die Sache klar: Wer am Sonntag- und Montagabend mit dem Maßband angerückt wäre, hätte während der Protestzüge auf Augsburgs Straßen hunderte Verstöße gegen die Auflagen nachweisen können. Eineinhalb Meter Abstand? Sofern nicht einzuhalten, Maskenpflicht? Die eigens erlassene Allgemeinverfügung der Stadt verkam de facto zum zahnlosen Tiger. Und so spricht die Sozialfraktion letztlich nur aus, was viele Augsburgerinnen und Augsburger denken: So makellos, wie Stadt und Polizei die Veranstaltungen darstellten, seien sie nicht abgelaufen. Städte wie München zeigten, wie die Aufmärsche zu ordnen und Verstöße zu ahnden seien. Doch dieser Vergleich hinkt.

