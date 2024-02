Augsburg

06:00 Uhr

Stadträte beklagen jahrelangen Stillstand bei marodem Kongressparkhaus

Plus Augsburger Kommunalpolitiker kritisieren die zerstrittenen Eigentümer und die aus ihrer Sicht untätige Stadt. Das Bauordnungsamt kontert. So ist der aktuelle Stand.

Von Michael Hörmann

Das marode Augsburger Kongressparkhaus, das seit Herbst 2022 nicht mehr genutzt wird, ist ein Schandfleck und das Thema wird jetzt zum Politikum. Kritisiert werden aktuell die zerstrittenen Eigentümer des Parkhauses, einzelne Stadträte halten aber auch der Stadtspitze Untätigkeit vor. Die Stadt kontert, das Bauordnungsamt verweist auf den Verfahrensweg. Ein Zaudern könne man der Behörde nicht vorwerfen, heißt es. SPD-Fraktionschef Florian Freund ernennt das Thema nun zur Chefsache: "Wir erwarten, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber ihrer Führungsaufgabe gerecht wird."

Die Diskussionen um die Zukunft des Kongressparkhauses haben an Fahrt gewonnen. Tourismusdirektor Götz Beck, der auch das Veranstaltungszentrum Kongress am Park managt, drängt auf einen Abriss des kompletten Bauwerks. Die Stadt bestätigt, dass an einer Abrissverfügung gearbeitet werde, zunächst hieß es aber, diese beziehe sich nur auf den Überbau. "Die Abrissverfügung befindet sich im Verfahren. Dieses sieht eine Anhörung der Eigentümer vor, die derzeit durchgeführt wird", so die Stadtverwaltung am Freitag.

