Autos beschädigt: Vandalismus in Kriegshaber geht weiter

In der Nacht auf Mittwoch ging in Kriegshaber die mutwillige Sachbeschädigung von Autos weiter.

Bereits am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei mehrere Fälle von Vandalismus an Fahrzeugen in Kriegshaber. Im Bereich Columbus- und James-Cook-Straße wurde an einem geparkten schwarzen VW Golf die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen, um anschließend das Handschuhfach nach Wertsachen zu durchforsten. Entwendet wurde offenbar nichts, der Sachschaden belief sich auf rund 400 Euro.

In der Hooverstraße (Höhe Hausnummer 6) wurde nach Angaben der Polizei an einem geparkten orangefarbenen VW Beetle ebenfalls die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde auch hier nichts, der Sachschaden dürfte abermals bei rund 400 Euro liegen. In der Tylerstraße (Höhe Hausnummer 2) wurde an einem geparkten schwarzen BMW das Fenster der Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend ein im Inneren deponierter Rucksack (mit USB-Stick, Ladekabel und persönlichen Papieren) gestohlen.

Vandalismus: In Kriegshaber werden Autos beschädigt

Der Rucksack samt Papieren wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes wieder gefunden. Nur USB-Stick und Ladekabel hatte der Dieb offenbar mitgehen lassen. Der Schaden beträgt ebenfalls mehrere hundert Euro.

Aktuell registriert die Polizei erneut fünf in der Columbusstraße beschädigte Fahrzeuge - es handelt sich um einen Toyota Yaris, einen VW Golf, einen BMW, einen Citroën und einen Wohnwagen der Marke Hobby. Der Gesamtschaden belaufe sich diesmal auf rund 10.000 Euro, so die Polizei. Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Von einem Tatzusammenhang mit den vorangegangen Autoaufbrüchen wird ausgegangen. Um sachdienliche Hinweise bittet die PI Augsburg 6 unter der Rufnummer 0821/323 2610. (sil)