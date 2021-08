Reaktionen zum Tod von Charlie Watts: "Die Stones werden nicht klingen wie bisher"

Plus Der Mensch, der Stil, die Marke: Augsburger Schlagzeuger sprechen nach dem Tod von Charlie Watts über das Besondere an ihm und seinem Spiel, auch für sie persönlich – und über die Folgen für die Rolling Stones.

Der Tod von Stones-Drummer Charlie Watts hat auch bei Augsburgs Schlagzeugern Betroffenheit ausgelöst – und manche Erinnerung heraufbeschworen.