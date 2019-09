vor 43 Min.

Ein Gedicht von einem Sonntag

Wir sammeln Wörter und Zeilen, während Oberhausen am Marktsonntag Straßenfest pur feiert

Von Richard Mayr und Michael Schreiner

Der Marktsonntag ist ein Feiertag in Oberhausen. Das wissen wir jetzt auch. Die Einladung, mit unserem Sommerprojekt „Kultur aus Oberhausen“ dabei zu sein, hat uns fünf Sommerferienwochen begleitet. Und jetzt haben wir unseren mobilen Schreibtisch irgendwo zwischen Bratwurstbude, Straßenbahngleisen, Sonnenstudio, den Freien Wählern, Musikern und der SPD aufgebaut. Wir verkaufen nichts, wir werben nicht – aber wir sammeln an diesem Sonntag Wörter, Zeilen und Ideen für ein Oberhausen-Gedicht. Auf dem Schreibtisch Filzstifte und ein großer Stapel weißer Blätter. Der Umzug ist kaum das zweite Mal an uns vorbei, da ist unsere Zettelbox schon ordentlich gefüllt.

Es gibt ganze Gedichte und Wörter mit viel Aura, zum Beispiel „Grünzuwachs“, „Wahlsonntag“ oder „Rucksack-Deutscher“. Oberhausen inspiriert. Jemand schreibt „Respektieren“, kurz darauf lesen wir „Liebe“. Wir merken, dass Oberhausen in diesem Sommer unsere Wahlheimat geworden ist. Es kommen viele bekannte Gesichter an unseren Schreibtisch. Wir können uns mit Namen begrüßen, weil wir uns von der Sommerserie her kennen. Einige scheren aus dem Umzug aus, um „Hallo“ zu sagen.

Schlendern, plaudern und natürlich der FCA, der hier seine treuesten Fans zu haben scheint (als es auf halb vier zugeht, verabschieden sich diese schnell). Unser Schreibtisch ist ein bisschen wie ein kleiner Stammtisch der Ober-Oberhauser. Wir lernen auch neue Leute kennen. Manche müssen ihren Lebensfrust im Stenogrammstil loswerden, andere verabreden sich mit uns für den Dienstag. Wie immer ist so viel los am Schreibtisch, dass an Aufstehen, geschweige denn an einen Rundgang nicht zu denken ist. Es muss tolle Würstelstände geben …

Unsere Wörterkiste ist ganz gut gefüllt, als wir unseren Schreibtisch am späten Nachmittag abbauen. Marktsonntag war ein bisschen wie Straßenfest pur, tolle Typen liefen rum, absolut Großstadt, dieser Leute-Mix. Genauso bunt, schräg, animierend ist die Sammlung von Bruchstücken zu unserem kleinen Oberhausen-Epos, die wir in einem Karton mitnehmen. Jetzt wissen wir, was wir an diesem Montag zusammenbauen – dann wieder an unseren fixen Schreibtischen.

