vor 37 Min.

Lange Brechtnacht: Die Indie-Götter von "The Notwist" waren der Top-Act

Plus Die Lange Brechtnacht fand erstmals im Kongress am Park statt: politisch wie selten, musikalisch beglückend und dann auch noch mit Momenten, die an Brecht erinnern.

Alles war angerichtet für eine prächtige Brechtnacht: Erstmals im Kongress am Park alle Konzerte unter einem Dach, alle Karten ausverkauft und die größte erdenkliche Vielfalt dessen, was noch irgendwie unter Pop zu fassen ist, im paarweisen Programm auf den beiden Bühnen – ein feiner Singer-Songwriter vs. ein schrilles Eletronikerinnen-Duo, kunstvoller Indie vs. ein Weltmusik-Orchester samt prominenter Ausdrucksängerin, Berliner Deutsch-Rap vs. Wiener Jahrmarkt-Chansons; und dazwischen mit dem Augsburger Projekt Cold War im Foyer ein Projekt, das gekonnt an sich schon die ganze musikalische Vielfalt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bot. Was sollte da noch schiefgehen?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Nun, ja, zweierlei dann doch: 1. Es herrschte (wieder mal) ein gastronomisches Fiasko mit unendlichen Schlangen an den wenigen Getränkeständen – und dabei war die Besucherzahl doch leicht vorab zu kalkulieren, ein wiederkehrendes Augsburger Rätsel, das ja nicht nur die Freude, sondern ganz nebenbei auch den Umsatz schmälert. 2. Ausgerechnet bei der wohl am heißesten erwarteten Band mit den Weilheimer Indie-Göttern von The Notwist, die bei ihrem letzten Auftritt in Augsburg 2011 auf dem Rathausplatz, im damals temporär dort errichteten Kulturstadion, für nicht weniger als eine Sternstunde der hiesigen Konzerthistorie gesorgt haben – ausgerechnet da gab es technische Probleme. Zur eingeplanten halben Umbaustunde kamen nochmal ganze 50 Minuten extra, bis es endlich losgehen konnte! Uff... Die Lange Brechtnacht findet erstmals im Kongress am Park statt. Bild: Michael Hochgemuth Und als es dann doch noch losging dauerte es noch mal 50 Minuten, bis die Band auch ihre Songs auspackte, die zur weltweit einflussreichsten Band aus Deutschland spätestens in den Nullerjahren hat werden lassen. Das aber war programmgemäß. Denn zunächst servierten die sechs Herren von The Notwist ihre Theater- und Hörspielmusiken - nach der etwas irrlichternden Ankündigung des Berliner Bühnenmoderators, sie seien frei nach Brecht allein schon „politisch“, weil sie mit ihrer Art von Musik für etwas Offenes und Vierfältiges stünden in ihrer ansonsten doch allzu konservativen bzw. reaktionären Heimat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Politisch wird es bei Banda Internationale und Bernadette La Hengst Und bei diesen Musiken ist von sich filigran über viele Minuten hin ausbreitenden Atmosphäreflächen bis hin zu reinem Geräusch alles möglich – am seltensten aber sind es eigentliche Songstrukturen mit Gesang. Auf einem Festival, wo ja längst nicht nur andächtige Fans im Publikum, ein gewisses Risiko. Denn tatsächlich wird das Geplauder immer ungehemmter, was auch das Vergnügen der Lauschenden nicht fördert – aber so lichtete sich der anfangs stark gefüllte große Saal eben nach und nach. Und samt Zugabe legten The Notwist dann eben auch fünf ihrer Klassiker nach, darunter „One With The Freaks“ und „Consequence“ vom legendären Album „Neon Golden“. Aber wer's plakativ, schlicht mitreißend und dann auch noch wirklich „brechtig“ haben wollte, war ohnehin nebenan besser bedient. Die Berliner Sängerin Bernadette La Hengst musizierte im Gegensatz zu den in sich gekehrten Notwist frontal und animierend mit der 12-köpfigen Banda Internationale aus Dresden - mit Mitgliedern aus Sachsen, Thüringen, aber auch Russland, Syrien und dem Irak. So traten Werke und Erzählungen aus Brechts Exilzeit wie „Die Bitten der Kinder“ oder „Radwechsel“ neben Engagiertes und Bewegtes zur den Gründen heutiger Flucht neben La Hengsts Erzählungen von eigenen Projekten wie jenes im Freiburger Theater, als sie unter dem Titel „Mehrheitsgesellschaft“ deutscher Renter mit jungen Migranten auf die Bühne brachte, „der Albtraum Sarrazins“, aus dem sich hier Nähe und Freundschaft entwickelt hätte... Ein Höhepunkt des Abends: Bernadatte La Hengst und Banda Internationale. Bild: Michael Hochgemuth Das sehr gut besuchte Konzert im Betonbunker mit dem hübschen Namen Saal Baramundi aber bewegte vor allem musikalisch, mit seiner Orientwürze, ganz unmittelbar körperlich. Und der Auftritt war tatsächlich explizit politisch, konkret gegen die AfD, gegen die Pegida-Bewegung, gegen das Erstarken des Rechtsextremismus und für ein vielfältiges, vorwärtsgerichtetes Land. Das erste Gegensatzpaar der Langen Brechtnacht Ähnliches, aber auf ganz anderer musikalischer und textlicher Ebene, hatte zuvor im selben Saal schon das Frauenduo Shari Vari erzeugt. Mit Laptop und Keyboard, ein bisschen Schlagwerk und Synthie, dazu aber vor allem auch mit dem Gesang von Sophia Kennedy mäanderte hier TripHop bis Tribal zwischen den Betonmauern. Ein vor allem in den lebhafteren und pointiert von Helena Ratka vorangetriebenen Passagen ganz starker Auftritt des Hamburg-Amerikanischen Duos. Das erste Gegensatzpaar komplettierte zum Brechtnacht-Auftakt parallel im großen Saal Gisbert zu Knyphausen, der vergangenes Jahr schon hätte zum Brechtfestival kommen sollen, dann aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste. Ruhig, fast schon andächtig, startet dieser Abend. Man soll, nein man muss zuhören, hinhören, wiewohl das nicht immer leicht fällt, weil die Stimme nicht so gut zu verstehen ist. Aber man erntet: musikalisches Glück. Bild: Michael Hochgemuth Im Foyer überbrückte die Augsburger Combo "The Cold War" die Umbaupausen der beiden großen Bühnen musikalisch - mit einem raffinierten musikalischen Zugriff. Das war erst einmal die Internationale zu hören, weichgespült und versteckt im Gewand einer Fahrstuhlmusik. Im Anschluss kamen Hits aus der Zeit des Kalten Kriegs, etwa Bowies "Heroes " oder Nenas "99 Luftballons", die einen neuen musikalischen Dreh bekamen, hier ein bisschen Soul, dort ein bisschen Jazz, dazwischen auch mal die ungehemmte Lust am Pop. Stark. Eva Gold als Sängerin des Augsburger Projekts "The Cold War". Bild: Michael Hochgemuth Das Finale-Duo: Wien tritt gegen Berlin an, Fatoni gegen Voodoo Jürgens Regelmäßige Theatergänger kennen ihn - als Schauspieler. Bis 2015 hat Anton Schneider im Augsburger Ensemble mitgewirkt. Aufgehört hat er, um diese andere Bühnenkarriere zu forcieren: Mit fetten Beats und deutschem Sprechgesang steht er nun als Fatoni auf der Bühne und präsentiert deutschen Hip-Hop, der mal nicht aus der Gangsta-Ecke kommt. Fett. Wer das Glück hat, rechtzeitig in den Saal Baramundi gekommen zu sein, kann dort dagegen Voodoo Jürgens mit seiner vierköpfigen Band erleben. Es ist mit Sicherheit das, was Brecht an sich an diesem Abend am nächsten kam, klanglich der Jahrmarktsmusik der „Dreigroschenoper“, inhaltlich dessen „Hauspostille“. Der Wiener erzählt nämlich in schmutzigen Chansons in innigstem Dialekt von Kleinkriminellen, Spielern, Boxern und den Abgründen des Alltäglichen. Da hätte es gerade von ihm zum Abschluss ein Cover von Brechts „Zuhälterballade“ nun gar nicht gebraucht. Man muss ihn nur „Wem gheard des Mensch“ oder „S'klaane Glücksspiel“ singen hören, mitschunkeln und alles ist da, ohne Brecht selbst und vor allem ohne Ideologie. 61 Bilder Die Lange Brechtnacht - die Bilder vom Samstag Bild: Michael Hochgemuth Und zumindest die ersten Reihen schrien dann auch noch mit dem nächsten österreichischen Shooting-Star nach Bilderbuch und Wanda auf gut Wienerisch: „Heite grab ma Tote aus!“ Gewidmet hatte das der nur in den langsamer Stücken arg gleichförmig salbadernde Voodoo dem Paten des Abends: „Brecht!“ Tatsächlich ein sehr lebendiger Abend auf den gebürtigen Augsburger, der ja schon vor bald 64 Jahre gestorben ist. Wenn man nicht gerade meinte, in der Getränkeschlange verdursten zu müssen... Mehr Artikel rund um das Brechtfestival 2020 finden Sie hier: Tatsächlich ein Spektakel, dieser erste Festivalabend

Zwei Festivalleiter auf Probezeit

Brechtfestival 2020 in Augsburg: Programm und Termin

Brechtfestival-Leiter Jürgen Kuttner: "Brecht war ein Kommunist"

Themen folgen