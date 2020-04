vor 18 Min.

Philharmoniker helfen freier Szene

Plus Das Orchester ruft die Bürger zu Spenden auf. Dies zu einem Zeitpunkt, da es bald selbst von Kurzarbeit betroffen sein könnte. 3000 Euro stehen bereit.

Von Rüdiger Heinze

Nicht nur seitens des Publikums kommt es vor, dass sich jemand verspätet – oder dass während einer Aufführung ein Handy Alarm schlägt. Solche Fälle gibt es – wenn auch nicht so oft – selbst unter Orchestermusikern. Aber während der Übeltäter im Publikum lediglich abstrafende Blicke von seinesgleichen empfängt – zu Recht –, muss der Orchestermusiker für seine Unachtsamkeit eine Strafe zahlen. Und diese Strafe kommt in die Orchesterkasse der Augsburger Philharmoniker. Handy-Läuten etwa kostet in der Probe fünf Euro, bei Vorstellungen zehn Euro.

Dass es diese Orchesterkasse gibt, darüber dürfte demnächst nicht nur das Augsburger Sensemble außerordentlich dankbar sein, sondern auch die hier ansässige Bayerische Kammerphilharmonie. Denn die Philharmoniker haben soeben beschlossen, ein Zeichen zu setzen und in der Corona-Krise zu einer Spendenaktion für die freie Kulturszene Augsburg aufzurufen, die ohne Vorstellungen, also ohne Einnahmen, eventuell nur leicht gestützt durch öffentliche Hilfstöpfe, in die schiere Existenznot rutscht. 3000 Euro stellen die Philharmoniker aus ihrer – gemeinnützigen Zwecken dienenden – Kasse als Grundstock bereit; und sie hoffen darauf, dass unter der Schirmherrschaft von Augsburgs künftiger Oberbürgermeisterin Eva Weber zunächst weitere 7000 Euro aus der Bürgerschaft gespendet werden, auf dass Sensemble und Kammerphilharmonie als erste Institutionen jeweils 5000 Euro Unterstützung erhalten können – Fortsetzung und Hilfe für weitere Institutionen erwünscht (Spendenkonto: Philharmonische Gesellschaft, Philharmoniker unterstützen freie Szene, Fugger Privatbank, IBAN 72720300143001882046). Auch die Philharmoniker könnten finanziell betroffen sein Über diese finanzielle Hilfe hinaus wollen die Philharmoniker auch Kooperationen mit betroffenen freien Kulturinstitutionen ins Leben rufen. Felix Winker, 1. Hornist bei den Philharmonikern: „Es geht uns darum, die Strukturen der freien Szene zu erhalten.“ Die Hilfsaktion ist umso schöner, als künftig die Philharmoniker selbst (und weitere Mitarbeiter des Theaters Augsburg) finanziell von der Corona-Krise betroffen sein könnten. Sicherlich nicht in der Härte wie die freie Kulturszene, aber eben auch mit der Folge finanzieller Einbußen. Der Freistaat Bayern habe bereits signalisiert, dass er die Theater anhalten werde, das Instrument Kurzarbeit wahrzunehmen, wenn denn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind, erklärt Augsburgs Kulturreferent Thomas Weitzel. Der kommunale Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft Verdi haben darüber bereits verhandelt; die Unterzeichnung und die Abschlusserklärung werden für den 15. April erwartet. Sollte darin erwartungsgemäß die Möglichkeit zu Kurzarbeit eingeräumt werden, müsste der Bühnenverein wiederum mit den Künstlergewerkschaften verhandeln. Und in dritter Stufe, so legt es Friedrich Meyer dar, der geschäftsführende Direktor des Staatstheaters, müsste der Personalrat des Theaters zustimmen – wobei der Freistaat offensichtlich auch signalisiert, dass eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds möglich ist. Dann bleibt für ihn im Falle Augsburgs immer noch eine Entspannung der Stiftungsfinanzen. Friedrich Meyer bestätigt darüber hinaus, dass es in dieser schwierigen Corona-Krise allseits grundsätzliche Gesprächsbereitschaft zum Thema Kurzarbeit gibt. Er weist aber auch darauf hin, dass alle Mitarbeiter tatkräftig bereits für die Zeit nach Corona arbeiten und Dinge schaffen, für die die Zeit sonst zu knapp ist. Und noch eine dritte Neuigkeit seitens der Philharmoniker im Zusammenhang mit Corona gibt es: Generalmusikdirektor Domonkos Héja kündigt an, dass die Musiker sich in den sozialen Netzwerken solo präsentieren, um den Kontakt zum Publikum zu erhalten. Dort werden sie sich selbst vorstellen, etwas erzählen, etwas spielen. Nachzuhören und nachzugucken ist das unter: Youtube Instagram Facebook

