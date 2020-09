18:00 Uhr

So geht es kulturell im Herbst weiter

Plus Für Agenturen aus der Region ist die Lage immer noch düster. Der Kongress am Park bietet Veranstaltern gerade Sonderkonditionen, die Stadthalle Gersthofen beschreitet neue Wege.

Von Richard Mayr

Das Staatstheater beginnt bald seine Saison, das Parktheater in Augsburg startet mit einem gut gefüllten Terminkalender, auch im Kulturhaus Abraxas und in der Kresslesmühle stehen Veranstaltungen an. Der Jazzclub bietet wieder Konzerte an. Hinzu kommen im Oktober zwei städtische Festivals, das aus dem Mai verschobene Mozartfest, später dann das Lab30, das ebenfalls stattfinden wird. Auch wenn die Sommersaison bald endet, es keine Open-Air-Veranstaltungen mehr geben wird, ist kulturell einiges in der Stadt geboten – unter dem Vorbehalt, dass die Veranstaltungen nicht wieder wegen neuer Verschärfungen der Corona-Regeln verboten werden.

Wenn sich im Herbst aber nichts grundlegend ändern sollte, wird das Kulturleben jetzt in der kälteren Jahreszeit nicht wieder einen kompletten Stillstand erleben. Anders wird es sich trotzdem anfühlen. Überall gilt, ob nun im Martinipark des Staatstheaters oder bei den Konzerten des Mozartfests, dass in den Sälen deutlich weniger Publikum sitzen wird, als dort eigentlich möglich wäre. Eine Situation, die für das Staatstheater Augsburg kompliziert ist, um die Kartenwünsche von Abonnenten und Nicht-Abonnenten zu decken. Für die Veranstalter und Künstler, die keine staatlichen Subventionen erhalten, wirft das zusätzlich auch noch wirtschaftliche Fragen auf. Bis wann ist das noch sinnvoll?

Pragmatische Lösungen im Parktheater

Im Parktheater hat man dazu pragmatische Lösungen gefunden, wie Stefan Weippert sagt. Alle Beteiligten müssten ein wenig verzichten, dass es noch funktioniert. Manche Künstler treten zwei Mal hintereinander auf, dafür mit einem leicht reduzierten Programm. Das Publikum würde ein bisschen weniger zu sehen bekommen und zwischendrin wechseln. Auf die Mitarbeiter des Parktheaters kommt an solchen Abenden mehr Arbeit zu.

Welche Spuren die Corona-Politik hinterlassen haben, was hinter den Kulissen alles ablief, das kann am Beispiel der Stadthalle Gersthofen gut gesehen werden. Nach einem halben Jahr Stillstand, seit 13. März gab es dort kein Programm mehr, soll es jetzt weitergehen. Allerdings erst einmal nicht so, wie das bislang der Fall war mit einem für das ganze Jahr ausgearbeiteten Programm. „Dies geschieht nicht, wie üblich mit langem Vorlauf, sondern quasi auf Zuruf im Team. Wir haben hier also eine neue Art der Zusammenarbeit gefunden“, sagt Gersthofen Kulturreferent Uwe Wagner.

Für die Stadthalle Gersthofen war es keine Option, nicht zu spielen

Vom ursprünglich geplanten Herbst- und Winterprogramm ist vieles verschoben oder abgesagt worden – vor allem Veranstaltungen, die sich erst dann rechnen, wenn die Stadthalle komplett genutzt werden kann. Die Kapazität ist von maximal 913 nun auf 200 Sitzplätze reduziert. Wagner und sein Team der Stadthalle sind daraufhin neue Wege gegangen. Nicht zu spielen und den ganzen Betrieb einzustellen sei als mit öffentlichen Geldern geförderte Halle keine Lösung gewesen. „In jeder Krise steckt auch eine Chance – daher haben wir ganz bewusst neben dem etablierten Programm, Künstler aus der Region für den Neustart engagiert. Wir wollen damit helfen und solidarisch die Kulturregion Augsburg stärken“, sagt Wagner.

So finden sich im Herbstprogramm verstärkt Künstler aus der Region, die in dieser Häufigkeit zuvor dort nicht aufgetreten sind. Der Jazzpianist Tim Allhoff, das Harrycane-Orchestra, die Augsburger Folkband John Garner. Ebenfalls neu: Veranstaltungstage mit zwei, ein Mal sogar drei Terminen an einem Tag. Weil es in Gersthofen 400 Theaterabonnenten gibt, werden die Stücke nun zwei Mal gespielt: nachmittags und abends, um alle Abonnenten unterzubekommen.

Im Kongress am Park ist vieles verschoben worden

Im Kongress am Park, Augsburgs größter Veranstaltungshalle, ist es weniger der Kulturbetrieb, als das Messe- und Kongressgeschäft, das jetzt wieder besser läuft, sagt Götz Beck, der Leiter der Regio Augsburg, die für den Kongress am Park zuständig ist. Er erzählt, dass das Staatstheater sein Angebot ausweiten wird, die Augsburger Philharmoniker treten dort für ihre Sinfoniekonzerte auf. Das städtische Mozartfest hat drei Termine gebucht. Die überregionalen Veranstalter haben vieles von ihrem Programm verschoben oder abgesagt. „Wir führen da gerade Gespräche, und machen auch spezielle Pauschalangebote, damit es sich noch rechnen kann.“ Denn statt 1400 Zuschauern dürfen auch in den Kongress am Park nur 200 eingelassen werden.

Einer, der dort gerade einen Termin verschoben hat, ist der Friedberger Veranstalter Roland Halbauer, der sein Silvester-Spezial, die Queen Night, von 2020 auf 2021 verlegt hat. „Solange die Corona-Krise andauert, plane ich nichts Neues“, sagt er. Alles, was er gerade mache, seien Veranstaltungsverlegungen von bereits gut verkauften Events. „Die Kongresshalle mit 200 Plätzen hat für mich keinen Sinn“, erklärt er. Bessern würde sich die Lage erst, wenn die Abstandsregeln aufgehoben werden. Allerdings ist er sich nicht sicher, wie die Zuschauer darauf reagieren. „Wie viele Leute kommen noch, wenn es keine Abstände zwischen den Plätzen gibt und alle Mundschutz tragen würden?“

Das Problem mit den Abstandsregeln

Der Augsburger Musikagent Lothar Schlessmann, der mit Hello Concert die Spider Murphy Gang, Haindling und die Münchener Freiheit vertritt, hat noch im April 2020 alle Hoffnung auf den Herbst gesetzt. Die ist jetzt dahin. Mittlerweile verschiebt er Veranstaltungen ein zweites Mal, etwa Haindling, die nicht am 25. November in der Staudenhalle in Fischach auftreten, sondern dort erst am 6. Juni, oder die Spider Murphy Gang, die im Dezember nicht in den Kongress am Park kommen, sondern am 16. Juli nach Schloss Scherneck. Mittlerweile ist sich Schlessmann aber auch nicht mehr sicher, dass es im nächsten Jahr wieder normal läuft. „Jeder muss sich gerade realistisch die Frage stellen, wie lange er das noch aushält“, sagt Schlessmann.

Seit März habe er keine nennenswerten Einnahmen mehr gehabt, von 130 geplanten Shows in diesem Jahr fanden ungefähr acht oder zehn statt, vor reduziertem Publikum. „Die haben wir gemacht, um ein Zeichen für uns zu setzen, um zusammenzukommen; Geld verdient haben wir damit nicht.“ Solange Abstandsregeln in den Sälen gelten und nur vor eingeschränktem Publikum gespielt werden kann, solange kann er für seine Bands keine Auftritte organisieren. „Die Veranstaltungswirtschaft treffen die Corona-Regeln brutal“, sagt Schlessmann, und schiebt nach, dass Agenten wie er in der Krise keine Lobby haben. „Unterstützung gibt es für uns nicht.“

