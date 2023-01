Augsburger Philharmoniker

Die Verführungskraft der Dalila und ihr orgiastisches Fest

Plus Die Augsburger Philharmoniker bereisten in ihrem Neujahrskonzert voll tänzerischem Schwung das Abend- und das Morgenland. Den Cicerone macht Domonkos Héja.

Von Rüdiger Heinze

Als Augsburgs amtierender Generalmusikdirektor Domonkos Héja im Dezember 2014 sein zweites Bewerbungsdirigat in Augsburg absolvierte, wurde in einer Nummernfolge aus Tschaikowskys „Nußknacker“-Ballett schnell klar, was zu seinen musikalischen Stärken zählt: das tänzerisch Musikantische. Insofern betrat er jetzt zum Neujahrskonzert auch „a gmahde Wiesn“ mitten im Winter. Weil sich doch so viele Freunde der Philharmonischen Konzerte speziell zu diesem Ereignis etwas Schwungvolles gewünscht hatten: Tänze aus Ballett, Oper, Symphonik. Der Boss in seinem rhythmischen Element. Mag er auch – wie er zu bedeuten schien – als Abiturient einst noch keine allzu kesse Sohle geschwungen haben.

