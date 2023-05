Staatstheater Augsburg

"Voices of Ukraine": Ein Monolog, der ohne zusätzliche Dramatik erschüttert

Die ukrainische Schauspielerin Yuliia Yermakova (rechts) in der künstlerischen Intervention "Voices of Ukraine" – ein Teil der Premiere "Drei Schwestern nach Moskau" nach Tschechow.

Plus Ihre Rolle war für Yulia Yermakova nicht leicht: Die junge Ukrainerin beschreibt in der Intervention "Voices of Ukraine" brutale Szenen aus dem Krieg.

Von Richard Mayr

Die große Geste und überbordende Dramatik, das hat die Schauspielerin Yulia Yermakova nicht nötig, wenn sie an dem Tschechow-Abend "Drei Schwestern in Moskau" die Bühne im Martinipark betritt. Ihr Part ist anders, sprengt noch einmal komplett die Anlage des Übrigen und ist auch als ein Extra-Beitrag ausgeflaggt: "Voices of Ukraine - Stimmen eines Landes, das nicht erobert wurde" heißt er. Eine künstlerische Intervention, etwas Zusätzliches von außen, das dem Tschechow-Abend am Staatstheater Augsburg etwas Anderes und Aktuelles entgegensetzt: das Leid in der Ukraine.

Die Texte stammen von Andrii Bondarenko, der wiederum Zeuginnen-Aussagen verwendet hat. Was das Publikum zu sehen und hören bekommt, ist Dokumentartheater der Gegenwart, ist ein Ausschnitt aus dem Krieg, der seit mehr als einem Jahr im Osten Europas geführt wird. Die Schauspielerin Yermakova hält fast schon sachlich nüchtern im Ton fest, was dort geschieht, berichtet von einer Frau, die erst ihren Mann verliert – ein Zufallsopfer. Erschossen, weil er in seinem Vorgarten gerade russischen Soldaten vor die Waffen lief.

