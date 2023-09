Vorschau

"Unerhört" seit 20 Jahren: Das plant die Bayerische Kammerphilharmonie

In Augsburg zu Hause, in der Welt der Musik beheimatet: Die Bayerische Kammerphilharmonie eröffnet am 7. Oktober ihre neue Spielzeit im Kleinen Goldenen Saal.

Plus Die Bayerische Kammerphilharmonie blickt voraus auf die neue Spielzeit: Die verspricht Mozart und mehr – diesmal mit englischem Akzent.

Von Veronika Lintner

"Unerhört!", das prustet man, wenn sich Unglaubliches ereignet. Freches, Außerordentliches, das einen Bauklötze staunen lässt. "Unerhört" kann aber auch "noch nie gehört" bedeuten, eine neue Erfahrung für die Ohren. Deshalb hat sich die Bayerische Kammerphilharmonie dieses Wort als Leitmotiv gewählt. Vor 20 Jahren begann das Kammerorchester aus Augsburg mit Konzerten unter diesem Titel. In der neuen Spielzeit feiert es jetzt das Jubiläum – mit britischem Akzent.

Die Bayerische Kammerphilharmonie spielt britische Werke

"Unerhört" groß ist die Freude, von der Valentin Holub erzählt, der Leiter der Kammerphilharmonie. Denn sein Orchester startet mit einem Preis in die neue Saison: Den begehrten Opus Klassik hat das Ensemble gewonnen, für eine Aufnahme mit Werken des Komponisten Paul Ben-Haim. Die CD "Musik für Streicher" ist eine Wiederentdeckung der Werke des jüdischen Künstlers, der einst in Augsburg am Theater dirigierte. Auch in der neuen Saison bleiben die Augsburger Konzertsäle der Dreh- und Angelpunkt für die Kammerphilharmonie. Aber die Musik der unerhörten Reise führt diesmal auf die Insel.

