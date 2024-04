Laufen

vor 33 Min.

Sightseeing im Laufschritt – Wissenswertes rund um den Welterbelauf

Plus Die Stadt Augsburg hat den Welterbelauf initiiert. Dieser lockt mit kurzweiligen Strecken entlang etlicher Welterbeprojekte zum Thema "Wasser". Wo man sich anmelden kann.

Von Wilfried Matzke

Mit dem ersten Augsburger Welterbelauf kommt am 2. Juni nach längerer Zeit wieder ein touristisch attraktives Rennen in die Innenstadt. "Wir wollen mit dieser Veranstaltung unserem Wassermanagement-System die für ein Welterbe gebührende Sichtbarkeit verleihen", sagt Jürgen Enninger. Er hat als städtischer Referent für Kultur, Welterbe und Sport den Welterbelauf initiiert. Mit der Ausrichtung der Premiere als Breitensport-Event wurde die erfahrene Agentur der Ex-Spitzentriathletin Katja Mayer beauftragt. "Stadt, Natur, Fluss und Welterbe", heißt das Motto, insbesondere für die Halbmarathon-Strecke.

Der Verlauf der 21,1 Kilometer bietet ein Sightseeing im Laufschritt. Der Start erfolgt am Rathausplatz im Herzen der Welterbestadt. Dann geht es über die Maximilianstraße, also die Augsburger Prachtmeile mit ihren drei Welterbebrunnen. Vorbei am sechs Jahrhunderte alten Wasserwerk-Ensemble mit seinen drei Wassertürmen und vorbei am Roten Tor mit seinem Aquädukt kommt man in den Siebentischpark und zu den Spickelwiesen. Das Wasserwerk von 1879 als technische Glanzleistung seiner Zeit und die olympische Kanustrecke von 1972 werden passiert. Ein Highlight beim Welterbelauf ist die Überquerung des Lechs mit dem Hochablass. Besser kann man als Läufer oder Walker das Augsburger Welterbe, basierend auf der Wasserkraft des Lechs, wohl kaum wahrnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen