Zwei Unfälle verursachen Gesamtschaden von 56.000 Euro

Zwei Unfälle mit hohem Sachschaden haben sich am Montag in den Stadtteilen Lechhausen und Hochzoll ereignet.

In Lechhausen fuhr gegen 14.30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf der Blücherstraße in Richtung Osten. Als er laut Polizei an der Kreuzung zur Schleiermacherstraße wendete, übersah er offenbar den stadteinwärts fahrenden 49-jährigen Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Noch teurer wurde es in Hochzoll.

Ein 57-jähriger Autofahrer war auf der Mühlhauser Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Bürgermeister-Wegele-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer 28 Jahre alten Autofahrerin, die den Kreuzungsbereich querte. Möglicherweise zeigte die Ampel des 57-Jährigen zum Unfallzeitpunkt rot, so die Polizei.

Bei dem Unfall erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Die zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei berichtet, beträgt der Schaden rund 45.000 Euro. (ina)