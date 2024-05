Newspodcast

Gericht bestätigt strenge Regeln für Augsburgs "Spätis" +++ Fall Krah: Wie er zum Risiko für die AfD wird

Von Greta Prünster

Für Augsburgs Spätis gelten strenge Regeln: Das hat ein Gericht bestätigt, nachdem es Beschwerden von Anwohnern gab. Was genau das bedeutet, hört ihr in dieser Episode. Außerdem geht es um den AfD-Politiker Maximilian Krah, der zuletzt viel in den Schlagzeilen war - oft nicht aus gutem Grund.

