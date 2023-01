Prozess in Augsburg

Überfall in Bergheim: "Ich dachte, beim nächsten Schlag werde ich sterben"

Das Rentnerpaar aus Augsburg-Bergheim wurde in einer Dezembernacht 2021 in seinem Haus brutal überfallen. Vor dem Schwurgericht schilderten sie die Tat.

Plus Im Prozess um den brutalen Überfall in Bergheim schildern die Eheleute, was ihnen angetan wurde. Überraschend erfährt das Gericht von 100.000 Euro auf dem Balkon.

Ihr Mann neben ihr im Bett habe während der Schläge permanent geschrien - so wie sie auch. "Beim nächsten Schlag ins Gesicht, dachte ich, ich werde sterben", erzählt die Frau vor dem Augsburger Landgericht. Genau in dem Moment habe der Peiniger von ihr abgelassen. An manche Details kann sich die heute 72-Jährige nicht mehr erinnern. Bei ihr und ihrem zwölf Jahre älteren Mann handelt es sich um jenes Ehepaar aus Bergheim, das in einer Dezembernacht 2021 in seinem Haus im Schlaf überfallen worden war. Die Täter fielen mit massiver Gewalt über die Senioren her. Am zweiten Verhandlungstag des Prozesses vor dem Schwurgericht wurden auch die Opfer gehört. Dabei zeichnete sich ein Bild ab, warum dieser brutale Überfall wohl verübt worden war. Und – es flossen Tränen.

