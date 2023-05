Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Angeklagter gesteht Schmiergeldgeschäfte am Münchner Großmarkt

Plus Ein Manager soll für den Handel mit Obst und Gemüse fast zwei Millionen an Schmiergeldern kassiert haben. Der Kaufmann soll sich auch „Corona-Soforthilfe“ erschlichen haben.

Von Peter Richter

Auf der Anklagebank vor der 7. Strafkammer des Landgerichts sitzt ein Millionär. Mit einem Kapitalvermögen von mehr als zwei Millionen Euro hat es Jürgen H. unter die fünf Prozent der reichsten Deutschen geschafft. Doch wer viel hat, kann auch viel verlieren. Drei Monate nach Prozessbeginn hat der 58-Jährige, der am Münchner Großmarkt für zwei Handelsunternehmen gearbeitet hat, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft jetzt in wesentlichen Punkten eingestanden: Bestechlichkeit und Untreue. Der Angeklagte gab zu, jeweils als Leiter einer Niederlassung seit 2015 im Obstgeschäft von Lieferanten - einer von ihnen ist mitangeklagt - mehr als eine Million Euro an Schmiergeld bekommen zu haben. Der Firma Landgard, bis zu seiner Verhaftung sein letzter Arbeitgeber, hat er soeben knapp eine Million Euro an Schadenersatz zurückgezahlt.

Im Prozess geht es aber auch vergleichsweise um Kleingeld. Jürgen H. ist wegen 9000 Euro des Subventionsbetrugs angeklagt. Es war kein April-Scherz, als mit Datum 1. April 2020 sein Antrag auf „Corona-Soforthilfe“ einging. Er sei, hieß es in dem Antrag, mit seiner am Wohnsitz angemeldeten Beratungsfirma - tatsächlich eine Scheinfirma - in einer existenzgefährdenden Notlage. Jürgen H. begründete dies mit Hinweis auf die „Ausgangsbeschränkungen, der Schließung aller Lokale, Absagen von sämtlichen Veranstaltungen und Coaching-Terminen. Ich habe ab sofort keinerlei Einnahmen mehr.“ Im Prozess rechtfertigte sich der Angeklagte für seinen Schritt mit befürchteten Steuernachzahlungen. „Ich wollte mir kein Steuergeld erschleichen. Wenn es gut gelaufen wäre, hätte ich das Geld zurückgezahlt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen