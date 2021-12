Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Bande begeht Telefonbetrug: Falscher Polizist wird zum zweiten Mal verurteilt

Kriminelle bringen vor allem Senioren mit einer Masche um viel Geld. In Augsburg ging es nun um einen Fall, bei dem ein Ehepaar einen hohen Betrag an Betrüger verlor.

Von Peter Richter

Anruf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts bei einem Zeugen, der durch Telefonbetrug viel Geld verloren hat. Auf seine Aussage im Prozess werde verzichtet, erfährt der Geschädigte. Doch der reagiert unerwartet misstrauisch mit einer Frage: "Woher weiß ich, dass Sie das Gericht sind?" Und fügt hinzu: "Telefonisch mache ich nichts mehr. Bitte schreiben Sie mir." Amtsrichter Matthias Nickolai erzählt diese Episode am Ende eines Strafverfahrens.

