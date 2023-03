Prozess in Augsburg

vor 35 Min.

Gericht schickt Millionen-Betrüger jahrelang ins Gefängnis

Plus Der Hintermann eines der größten Augsburger Betrugsfälle war lange auf der Flucht, im Gericht räumte die Vorwürfe gegen ihn ein. Nun ist der Prozess Ende gegangen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Sechs Jahre und sechs Monate – so lange schickt das Augsburger Landgericht einen heute 67-jährigen Unternehmer ins Gefängnis, der jahrelang zahlreiche Anleger betrogen hat. Im Gespräch waren Summen zwischen acht und zwölf Millionen Euro. Statt eines erwarteten Mammutprozesses mit mehr als 20 Verhandlungstagen wurde jetzt bereits nach vier Sitzungen das Urteil gesprochen, das auch schon rechtskräftig ist. Der Angeklagte, der selbst seine Kinder in das Betrugsnetzwerk eingebunden hatte, die bereits verurteilt worden sind, hatte die volle Verantwortung für alles übernommen, was ihm vorgeworfen worden war. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte er ein Geständnis abgelegt.

