Prozess in Augsburg

vor 2 Min.

Mann macht Jugendlichem Avancen - und wird von ihm im Park verprügelt

Eine Gewalttat im Wittelsbacher Park in Augsburg beschäftigte das Amtsgericht. Auf der Anklagebank: drei Jugendliche.

Von Jan Kandzora

Es begann als Unterhaltung über "Snapchat". Damals, im Februar 2023, lernte ein 27-jähriger Mann über den Messengerdienst einen Jugendlichen kennen, gerade einmal 15. Offenbar ging die Unterhaltung schnell in eine imtime Richtung, nach Angaben des Amtsgerichtes soll der Mann dem Teenager sexuelle Avancen gemacht haben. Dieser reagierte laut Anklage darauf, indem er behauptete, ebenfalls auf diese Art Interesse an dem 27-Jährigen zu haben. Ein Treffen im Wittelsbacher Park endete gewalttätig: Der Jugendliche und zwei Bekannte von ihm verprügelten den 27-Jährigen und raubten ihn aus, weswegen sich das Trio nun vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Augsburg verantworten musste.

Den Angaben des Gerichtes zufolge hatten sich die drei Jugendlichen darauf verständigt, dem 27-Jährigen "eine Lektion zu erteilen, dass er sowas nie wieder macht". Zur Verabderung im Park kam daher nicht nur der 15-Jährige, sondern auch seine zwei zur Tatzeit 16- und 17 Jahre alten Kumpels, die sich zuvor versteckt hatten. Die beiden "gingen auf den Geschädigten los, in der Absicht diesen zu verletzen und ihm seine Wertsachen abzunehmen", heißt es vom Gericht. Einer der Angeklagten schlug dem Geschädigten den Ermittlungen zufolge unvermittelt auf den Hinterkopf. Anschließend schlugen und traten die drei Angeklagten gemeinschaftlich auf den am Boden liegenden 27-Jährigen ein, "wobei auch gezielt Tritte und Schläge in Richtung Kopf und Hals ausgeübt wurden".

