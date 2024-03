Prozess in Augsburg

Millionen-Betrüger nimmt gutgläubige Schwestern aus und lebt in Luxushotels

Plus Ein früherer "Hells Angel" bittet ein Schwesternpaar um immer mehr Geld. Die beiden vertrauen ihm trotz seiner kriminellen Vergangenheit. Sie waren nicht die einzigen.

Von Peter Richter

Selten hat man ein Gericht und einen Staatsanwalt derart fassungslos erlebt wie in diesem Prozess in Augsburg. Zwei Schwestern, 63 und 61 Jahre alt, haben in zwei Jahren rund eine dreiviertel Million Euro - ihr Erbe - an einen Betrüger verloren. Aus Gutmütigkeit und Naivität. Der Angeklagte, 48, ist für die Augsburger Justiz ein alter Bekannter. Aber was dieses Mal vor der 7. Strafkammer am Landgericht zur Sprache kam, stellte vieles andere in den Schatten.

Die Schwestern, andere auch, sind auf einen Hochstapler hereingefallen. Er kaufte mit ihrem Geld in Münchens Juwelen, teure Schweizer Armbanduhren, nächtigte in Luxushotels, flog mit Helikopter und Privatjets. Begleitet von einer Freundin ließ er sich in teuren Limousinen quer durch Deutschland chauffieren und fädelte Millionendeals ein - allerdings ohne zu bezahlen.

