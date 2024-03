Vorfall bei FCA-Spiel: Mutmaßlichem Böllerwerfer wird der Prozess gemacht

Der Prozess um den Böllerwurf während des FCA-Spiels gegen Hoffenheim startet vor dem Landgericht Augsburg. Vorab gibt es einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter.

An das Ergebnis des Fußballspiels, ein 1:1-Unentschieden, wird man sich in einigen Jahren vermutlich nicht mehr groß erinnern. An die Begleitumstände des Duells zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim womöglich schon. Damals, im November 2023, wurde im Gästebereich des Stadions ein Kanonenschlag gezündet. Einige Zuschauer wurden leicht verletzt; sie erlitten ein Knalltrauma. Am 19. März startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Böllerwerfer sowie drei mutmaßliche Helfer vor dem Landgericht Augsburg. Bereits vor dem Start der Verhandlung gibt es juristische Hakeleien: Ein Anwalt des Hauptangeklagten hat gegen den Vorsitzenden Richter einen Befangenheitsantrag gestellt, weil dieser ein hochrangiger Fußballfunktionär ist.

Wie berichtet, wurde der mutmaßliche Böllerwerfer aufgrund von Zeugenhinweisen noch im Stadion ermittelt und festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen aus dem Raum Göppingen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung in 14 Fällen vor. Der Angeklagte soll während des Spiels einen sogenannten "Mamba-Böller" vom Gästeblock aus gezielt in Richtung des Spielfeldes geworfen haben, zu einem Zeitpunkt, als sich die Ersatzspieler des FC Augsburg unmittelbar vor der Tribüne des Gästeblocks am Spielfeldrand aufwärmten. "Der Böller schlug im unteren Bereich des direkt angrenzenden Blocks ein, woraufhin es zu einer heftigen, ohrenbetäubenden Detonation und einem hellen Blitz kam", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Für den Böller wäre in Deutschland eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erforderlich, die Explosionswirkung gehe "deutlich über im Inland zugelassene Feuerwerkskörper hinaus", so die Ermittler.

Prozess in Augsburg um Böllerwurf beim Spiel Augsburg gegen Hoffenheim

Der 28-Jährige soll sich bereits zuvor in einer WhatsApp-Gruppe mit den drei Mitangeklagten über den Böller ausgetauscht haben; während der Tat sollen die drei Männer den Haupttäter unterstützt haben, etwa, indem sie eine Fahne gezielt vor dessen Gesicht geschwenkt hätten, um ihn zu verdecken. Ein Knackpunkt der Verhandlung dürfte die Frage sein, ob diesen drei Männern eine Tatbeteiligung nachzuweisen ist; die Staatsanwaltschaft hat sie wegen Beihilfe zu den Delikten angeklagt. Zuständig für die Verhandlung ist die 3. Strafkammer des Landgerichtes, deren Vorsitz der Richter Christoph Kern innehat. Kern ist seit 2022 auch ehrenamtlich Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Ein Verteidiger des Hauptangeklagten sah darin offenbar eine Interessenkollision und stellte einen Antrag wegen der "Besorgnis der Befangenheit", wie es im juristischen Jargon heißt. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk über diese Entwicklung berichtet.

Auswirkungen auf den Prozess dürfte dieser Antrag aber wohl nicht haben, höchstens im Falle einer etwaigen Revision. Nach Auskunft von Landgerichts-Sprecher Michael Rauh hat das Landgericht den Antrag abgelehnt. Der Vorsitzende Richter der Kammer habe die Prozessbeteiligten über seine Funktion vorab informiert, so Gerichtssprecher Rauh. Die Strafkammer hat insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte im April gefällt werden.

