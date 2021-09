Amateur-Sport

vor 16 Min.

Viele Verletzte im Amateursport - liegt's an der Corona-Pause?

Szenen von verletzten Spielerinnen und Spielern gab es zuletzt häufig auf den Fußballplätzen, aber auch in den Sporthallen rund um Augsburg.

Plus Nach der langen Corona-Pause kommt bei den meisten die Wettkampf-Vorbereitung zu kurz. Sind auch die Ziele hochgesteckt, kann das für Sportlerinnen und Sportler schnell gefährlich werden.

Von Andrea Bogenreuther

Es könnte reiner Zufall sein, doch Ärzte hatten bereits vor dem Sommer vor dem Szenario gewarnt: Wenn der Amateursport nach der langen Corona-Pause zu schnell wieder startet, wird es bei den Sportlerinnen und Sportlern häufiger zu Verletzungen kommen. Dass die Mediziner schon recht hatten, zeigt sich nun immer wieder, vorwiegend in den kontaktintensiven Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball. Auch ein Blick in die Augsburger Vereine bestätigt die These.

