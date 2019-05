vor 53 Min.

FCA gibt einen Stammspieler ab

Nach dem Weggang des Rechtsverteidigers Schmid zeichnet sich im Kader des FC Augsburg ein größerer Umbruch ab. Den Abwehrspieler Friedrich hat der FCA gekauft – aber nicht aus sportlichen Gründen

Von Johannes Graf

Zwei Wochen sind seit dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga vergangen. Augsburgs Trainer Martin Schmidt und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter haben die Spielzeit analysiert und ziehen nun ihre Schlüsse. Allmählich zeichnet sich ab, die Mannschaft des FC Augsburg wird ein komplett anderes Gesicht bekommen. Am Freitag machten die Augsburger weitere Wechsel publik. Rechtsverteidiger Jonathan Schmid wird Augsburg nach drei Spielzeiten verlassen und schließt sich seinem ehemaligen Klub SC Freiburg an. Private und wirtschaftliche Gründe waren für den Transfer des Stammspielers ausschlaggebend. Der 28-jährige Elsässer hegte einerseits den Wunsch, wieder näher an seine Heimat zu ziehen. Im Herbst wird Schmids Sohn eingeschult. „Daher haben wir uns als Familie entschlossen, uns wieder Richtung Heimat zu orientieren“, begründet Schmid.

Andererseits wollte der Franzose seinen, bis Sommer nächsten Jahres laufenden Vertrag nicht verlängern. Um ihn nicht ohne Ablösesumme ziehen lassen zu müssen, suchte Reuter nach einer schnellen Lösung. Über die Höhe der Ablösezahlung schweigen sich die beiden Bundesligisten aus.

Vor drei Jahren hatte der FCA den gebürtigen Straßburger von der TSG Hoffenheim geholt. Nachdem er dort nicht an seine auffälligen Auftritte in Freiburg anknüpfen konnte, wusste der nominelle Offensivspieler auch in Augsburg zunächst nicht zu überzeugen. Als sich mehrere Rechtsverteidiger verletzten, rückte Schmid in die Position hinten rechts. Zwar offenbarte er Anpassungsprobleme, steigerte sich aber und hatte fortan seinen Platz im Mannschaftsgebilde gefunden. Stammkraft Schmid fiel selten verletzt aus und erfüllte seine Aufgaben solide.

Sein extrovertiertes Erscheinungsbild wirkte wie ein Gegensatz zu seiner verbalen Zurückhaltung. Auf dem Rasen zählten ruhende Bälle und Flanken zu Schmids Stärken. In der vergangenen Saison bereitete er sieben Treffer vor und erzielte gegen Düsseldorf, Nürnberg und Hannover Tore durch direkt verwandelte Freistöße.

Nach Schmids Weggang ist der FCA auf der Rechtsverteidigerposition dünn besetzt. Raphael Framberger werfen wiederholt Verletzungen zurück – derzeit erholt er sich von einem Kreuzbandriss – und Nachwuchsspieler Simon Asta muss sich erst noch an das Bundesliganiveau gewöhnen.

Dass er dieses Niveau abrufen kann, hat hingegen Marvin Friedrich zuletzt bewiesen. Mit Union Berlin ist der Innenverteidiger in die Bundesliga aufgestiegen, zuvor hatte er alle Ligaspiele über die volle Distanz absolviert. Nun hat der FCA jene Rückkaufoption gezogen, die er sich bei Friedrichs Wechsel vor einem Jahr zusichern ließ. Eine Million muss der FCA zahlen. „Wir freuen uns extrem über seine Entwicklung, denn mit seinen Leistungen hatte er einen großen Anteil am Aufstieg“, sagt Reuter.

Ob Friedrich in der kommenden Saison für den FCA auflaufen wird, bleibt indes fraglich. Der 23-Jährige hatte mehrmals betont, in Berlin bleiben zu wollen. Womöglich stattet der FCA den Profi mit einem neuen Vertrag aus und verleiht ihn erneut nach Berlin. Später könnte der FCA Friedrich dann mit Gewinn verkaufen. Reuter erklärt: „In den nächsten Wochen werden wir mit ihm und Union seine Zukunft besprechen.“ Als 18-Jähriger debütierte Friedrich für Schalke 04 in der Bundesliga und Champions League. Weil ihm auf Schalke der Durchbruch verwehrt blieb, wechselte er im Sommer 2016 nach Augsburg. Auch dort etablierte sich Friedrich nicht im Bundesligakader, stattdessen warfen ihn Verletzungen zurück. Erst in Berlin konnte er sein Können beweisen.

Im Kader des FCA zeichnet sich ein größerer Umbruch ab. Den Verein verlassen hatten vor Schmid bereits Konstantinos Stafylidis (Hoffenheim) und Dong-Won Ji (Mainz 05) sowie Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Christoph Janker, deren Verträge nicht verlängert wurden. Außerdem gilt ein Weggang von Ja-Cheol Koo als sicher, nachdem der Spieler ein Angebot des Klubs abgelehnt hat.

Als einziger Neuzugang steht Florian Niederlechner (SC Freiburg) fest, die Verpflichtungen von Torhüter Gregor Kobel (Hoffenheim) und Reece Oxford (West Ham United) stehen bevor. Als weitere Zugänge sind Eduard Löwen (1. FC Nürnberg) und Marvin Bakalorz (Hannover 96) derzeit im Gespräch.

