Haunstetter Handballerinnen beißen sich wieder durch

Plus Gegen den TSV Nellingen gelingt dem Haunstetter Drittliga-Team ein hart umkämpfter Sieg und der unerwartete neunte Erfolg im zehnten Spiel.

Neunter Erfolg im zehnten Spiel für die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten: Auch beim württembergischen Traditionsklub TV Nellingen hielten sich die Rot-Weißen schadlos und behielten nach einer hochintensiven Partie mit 27:22 (14:12) die Oberhand.