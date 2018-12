20:21 Uhr

Katharina Engelhardt überrascht sich selbst Lokalsport

Der Läuferin von der TG Viktoria Augsburg gelingt bei Finale im Wellenburger Wald ein Doppelerfolg. Auch der Nachwuchs bietet ansprechende Leistungen

Von Wilfried Matzke

Die 41. AOK-Winterlaufserie ging traditionell mit dem Weihnachtslauf im Wellenburger Wald zu Ende. Simon Ginder vom oberbayerischen LC Buchendorf und Katharina Engelhardt von der TG Viktoria Augsburg gewannen nicht nur das Finale. Beide entschieden auch die Serienwertung für sich. Sie profitierten davon, dass die Top-Favoriten Johannes Hillebrand aus München und Kerstin Hirscher von der TG Viktoria nur bei zwei der vier Rennen dabei waren.

Katharina Engelhardt als schnellste Frau des Weihnachtslaufs brauchte 26:02 Minuten für die 6,2 Kilometer. „Mit diesem Doppelerfolg hatte ich nie und nimmer gerechnet“, freut sich die 26-jährige Viktoria-Langstrecklerin aus Bobingen. „Endlich auf den zehn Kilometern unter 40 Minuten“, lautet ihr Ziel für 2019.

Simon Ginder als schnellster Mann absolvierte die 9,3 Kilometer in 33:29 Minuten. Der 25-jährige Läufer aus Herrsching möchte im neuen Jahr sowohl in den bayerischen Stadien, als auch in den Bergen vorne mitmischen. 150 Meter hinter Ginder folgte Roman Deisenhofer als zweiter Mann. Der Profi-Triathlet von der TG Viktoria zeigte sich mit seiner Zeit von 34:05 Minuten zufrieden, nachdem die Triathlon-Saison für ihn schlecht verlief. „Was für ein Seuchenjahr“, heißt es auf seiner Homepage. Ansprechende Leistungen zum Abschluss der Winterlaufserie bot der Nachwuchs. Bei der Jugend über 6,2 Kilometer überzeugte Ahmed Tamam von der DJK Friedberg in 23:04 Minuten. Das Schülerrennen mit 3,1 Kilometern gewannen das Augsburger Radsport-Talent Nico Wollenberg und Teresa Jahn von der LG Augsburg. „Spannende Rennen, gutes Wetter und zufriedene Gesichter“, resümierte Thomas Schnitzler, der Moderator der Winterlaufserie. 175 Athleten waren zum letzten Rennen gekommen, vorwiegend der harte Kern der Laufbewegung.

41. Augsburger Weihnachtslauf

Männer (9,3 km) 1. Ginder (LC Buchendorf) 33:29 Minuten, 2. Deisenhofer (TG Viktoria) 34:05, 3. Meyer (TG Viktoria) 34:08. Frauen (6,2 km) 1. Engelhardt (TG Viktoria) 26:02 Minuten, 2. Sassnink (LC Aichach) 26:14, 3. Stöckmann (TG Viktoria) 26:54.

Männer-Serienwertung 1. Ginder (LC Buchendorf), 2. Luckner (LG Reischenau), 3. Harlacher (LC Aichach). Frauen-Serienwertung 1. Engelhardt (TG Viktoria), 2. Sassnink (LC Aichach), 3. Huber (Viktoria)

Ergebnisliste unter www.tgva.de

