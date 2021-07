Augsburger Triathleten und Triathletinnen sind zurück im Wettkampf-Modus

Plus Erstmals seit Pandemie-Beginn läuft der Augsburger Kuhsee-Triathlon wieder wie gewohnt ab. Die Teilnehmenden freut es, Organisatorin Katja Mayer rührt das zu Tränen.

Ein paar Mal ringt Katja Mayer, die Organisatorin des 22. Kuhsee-Triathlons, mit der Fassung. „Beim Nachtlauf versagte mir bei der Begrüßung fast die Stimme, so gerührt war ich, dass die Sportlerinnen und Sportler wieder da waren. Und jetzt könnte ich schon wieder heulen“, gesteht Mayer. Sie und ihr Team seien einfach so dankbar, nach der langen Corona-Zwangspause wieder einen halbwegs normalen Wettkampf durchführen zu können.