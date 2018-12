19:12 Uhr

Letzter Lauf im alten Jahr Lokalsport

Am Montag ist wieder Silvesterlauf beim TSV Gersthofen. Bis zu 1500 Ausdauersportler werden erwartet.

Von Wilfried Matzke

Beim 52. Silvesterlauf am Montag in Gersthofen werden rund 1500 Ausdauersportler erwartet. Yossief Tekle von der LG Reischenau-Zusamtal als Vorjahressieger gilt als Favorit für die 9,7 Kilometer. Cornelia Griesche von der LG Regensburg als Vorjahressiegerin bekommt mit Brendah Kebeya eine starke Konkurrentin aus Kenia. Die Damen der TG Viktoria Augsburg dürften auch heuer die Mannschaftswertung beherrschen.

Außerdem hat die Viktoria-Mittelstrecklerin Kerstin Hirscher als Vorjahreszweite gute Chancen auf den dritten Platz. „Nach dem Trainingslager in Portugal fühle ich mich fit“, bestätigt die Königsbrunner Bereitschaftspolizistin. Ihr Vereinskollege Hiob Gebisso als Vorjahresvierter, ebenfalls aus Portugal zurück, entscheidet sich wegen einer Fußverletzung kurzfristig, ob er in Gersthofen startet. Aber mindestens zwei Herren der TG Viktoria können unter den Top Ten das Ziel erreichen, nämlich der Profi-Triathlet Roman Deisenhofer und der Langstreckler Florian Kerber. Somit ist nach fünf Jahren wieder ein Augsburger Männer-Mannschaftserfolg möglich. Der Startschuss für die topfebenen 9,7 Kilometer durch die Gersthofer Innenstadt und die Lechhauser Lechauen erfolgt um 11 Uhr auf der Sportallee. Die Zieleinläufe beginnen im angrenzenden TSV-Stadion um 11.07 Uhr (Schüler über 2,2 Kilometer), 11.29 Uhr (Männer) und 11.34 Uhr (Frauen). Masse und Klasse garantieren diesem ältesten deutschen Volkslauf an Silvester auch heuer einen Top-Ten-Rang unter den rund 270 deutschen Silvesterläufen.

52. Gersthofer Silvesterlauf

Termin 31. Dezember 2018 (Montag).

Wettbewerbe Volkslauf (9,7 Kilometer) um 11 Uhr; Schülerlauf (2,2 Kilometer) um 11 Uhr; Flitzi-Lauf (300 oder 600 Meter) um 10.30 Uhr; Wandern, Walking und Nordic Walking (9 Kilometer) von 7.30 bis 10 Uhr.

Start auf der Sportallee vor der TSV-Turnhalle. Ziel im TSV-Stadion vor der Tribüne.

Nachmeldung am 30. Dezember von 18 bis 20 Uhr sowie am 31. Dezember von 8 bis 10.30 Uhr in der TSV-Turnhalle.

Internet: www.silvesterlauf-gersthofen.de.

