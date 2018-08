vor 39 Min.

TSV Kriegshaber sorgt für Furore Lokalsport

Gemeinsam zum Erfolg: Die Fußballer des KSV Trenk (im Bild) treffen am Wochenende in einem Derby auf den TSV Kriegshaber.

In der Kreisklasse steht die Mannschaft von Trainer Motzet auf Platz eins. Nun steht ein pikantes Derby gegen den KSV Trenk an

Für Furore sorgt Aufsteiger TSV Kriegshaber in der Kreisklasse Augsburg-Mitte. Mit drei Siegen haben sich die Fußballer von Trainer Frank Motzet an die Tabellenspitze geschossen. Mit jeweils 3:0 gewannen sie die Spiele gegen die TSG Stadtbergen und beim SV Ottmaring. Gegen Stadtbergen erzielten Selcuk Kus, Patrik Nitzsche und Davit Woldesemiat die Tore.

In Ottmaring waren Patrik Nitzsche, Shkar Zeman und Yaya Bayo die Torschützen. „Die bisher gewonnenen neun Punkte nimmt uns keiner mehr“, sagt Motzet. In Ottmaring erzielte Kriegshaber gegen einen schwachen Gegner in der zweiten Halbzeit die Tore, alle drei Treffer wurden schön herausgespielt. „Aber unsere Tabellenführung ist eine Momentaufnahme, denn die starken Gegner kommen noch“, betont Realist Motzet. Er erwartet schon am Sonntag (10.30 Uhr) gegen den KSV Trenk einen heißen Kampf. „Wir spielen ja beide auf unserem Platz und so hat dieses Derby doch eine pikante Note“, meint Motzet. Er erwartet ein starkes Team des KSV Trenk.

Dessen Trainer Ivan Konjevic kann wieder mit seinen bisherigen Urlaubern planen. Beim 3:3 gegen Schwaben Augsburg II waren Paul Kowatsch, Gregor Bevanda und Ivan Jureta die Torschützen. Einen erfolgreichen Saisonstart hatte der neue Trainer Volkan Cantürk mit dem TSV Pfersee. 5:1 wurde Kreisliga-Absteiger SV Hammerschmiede besiegt. Dabei erzielte Pfersee vier Tore in zwölf Minuten. Matthias Benz verwandelte zwei Foulelfmeter, Stefan Rassl traf ebenfalls doppelt und Jonathan Bommas war der Schütze des fünften Treffers.

Einen weiteren Sieg plant der TSV Pfersee in seinem Heimspiel gegen Türkspor II ein (Sonntag, 15 Uhr). (AZ)

