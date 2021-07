Tennis

11.07.2021

Der TCA kann in der 2. Tennis-Bundesliga mithalten

Constantin Frantzen gelang der erste Sieg des TCA in der 2. Bundesliga. Am Ende verloren die Augsburger aber gegen Pforzheim mit 2:7.

Plus Zwar verliert der TC Augsburg sein erstes Heimspiel in der 2. Tennis-Bundesliga mit 2:7 gegen den TC Wolfsberg Pforzheim. Doch der Aufsteiger überzeugt vor über 300 Zuschauern trotz großer Personalprobleme.

Von Robert Götz

Normalerweise sitzen oder stehen die meisten Zuschauer beim Tennis rund um den Center-Court. Egal ob bei Einzel-Turnieren oder bei den Ligaspielen. Dort gibt es die Topspieler zu sehen. Auch am Sonntag beim Zweitliga-Auftakt des TC Augsburg gegen den TC Wolfsberg Pforzheim standen sich die Nummer eins des TCA, der Tscheche Jan Satral, und der Franzose Dan Added auf dem Hauptplatz der Anlage am Siebentischwald gegenüber. Doch gerade als ihr Match begann, wanderten die Zuschauer Richtung Platz eins vor dem Klubhaus ab. Denn dort gelang Constantin Frantzen Historisches aus TCA-Sicht. Genau um 13.40 Uhr verwandelte der 23-Jährige seinen dritten Matchball gegen Pascal Meisner zum 1:6, 7:6 und 10:5-Erfolg, dem ersten Sieg des Zweitliga-Aufsteigers am ersten Spieltag.

