Göttlinger und Plass in der Bundesliga vertreten

Bei den Frauen sind zwei Schiedsrichterinnen aus der Augsburger Gruppe erstklassig. Bei den Männern leiten die höchstklassigen Unparteiischen in der Regionalliga Spiele.

Es gab Zeiten, in denen Augsburger zur deutschen Fußball-Schiedsrichter-Elite gehörten. Karl Riegg etwa, Dieter Michel oder zuletzt Georg Schalk, die allesamt in den Profiligen Spiele leiteten. Heute hat sich das Bild verändert, bei der Einteilung der Unparteiischen für die kommende Saison muss die Gruppe personelle Rückschläge verkraften. "Die vergangene Spielzeit verlief leider nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit", bekannte Stefan Sommer, Obmann der Augsburger Unparteiischen.

Klassen höchste Schiedsrichter und Aushängeschilder der Gruppe sind weiterhin Maximilian Riedel, 31, und Elias Tiedeken, 27, die in der viertklassigen Regionalliga zur Pfeife greifen. Trotz ordentlicher Leistungen in der vergangenen Saison blieb dem Duo nach den Regeln des Deutschen Fußballbundes (DFB) der Aufstieg in die Profiligen verwehrt. Sie sind offenbar zu alt, um auf der Karriereleiter nach oben klettern zu können. In der Landesliga ist mit Parick Meixner noch ein Vertreter übrig.

In der Frauen-Bundesliga und im Fifa-Bereich sind Daniela Göttlinger und Alessa Plass vertreten. Was die Zukunft betrifft, gibt sich Sommer aber durchaus optimistisch: "Da verfügen wir über einige Talente, die durchaus den Sprung nach oben schaffen können."

Regionalliga : Maximilian Riedel ( FC Horgau ), Elias Tiedeken ( TSV Neusäß )

(BC Rinnenthal) Bezirksliga : Florian Ambosch ( TSV Königsbrunn ), Tobias Beyerle ( TSV Friedberg ), Alexander Bienert ( TSV Fischach ), Jonas Brendle (SV Wulfertshausen ), Jan Niklas Eichholz ( TSV Haunstetten ), Jannis David Fischer ( PSV Augsburg ), Yanick Furnier ( PSV Augsburg ), Jürgen Gabel ( FSV Inningen ), Daniela Göttlinger ( SV Adelsried ), Manfred Ketil (SV Achsheim); Lena Krämling, Ralph Krämling (beide SpVgg Bärenkeller), Vinzenz Lehmann ( FC Kleinaitingen ). Lukas Nartschick (TSG Stadtbergen ), Erhan Özcan (TSV Schwaben ), Berkay Can Özcelik ( SC Biberbach ), Florian Pioch (SV Achsheim), Alessa Plass ( TSV Göggingen ), Leonhard Schramm ( ESV Augsburg ), Benjamin Senger ( TSV Haunstetten ), Christian Stober (Türkgücü Königsbrunn), Lucas Trs ( FC Langweid ).

Florian Ambosch ( ), ( ), ( ), (SV ), ( ), ( ), Yanick Furnier ( ), ( ), Daniela ( ), (SV Achsheim); Lena Krämling, Ralph Krämling (beide SpVgg Bärenkeller), ( ). Lukas Nartschick (TSG ), (TSV ), Berkay Can Özcelik ( ), (SV Achsheim), ( ), ( ), Benjamin Senger ( ), (Türkgücü Königsbrunn), Lucas Trs ( ). Kreisliga : Stefan Asam ( TSV Herbertshofen ), Mürsel Beklen ( TSV Klosterlechfeld ), Krzystof Biront (SV Hammerschmiede), Pius Bonelli (SV Heiligkreuz), Markus Casazza ( FC Augsburg ), Fatih Darici ( TSV Merching ), Heinrich Deutscher ( FSV Inningen ), Antonia Hönl ( FC Langweid ), Andrei Ionescu (TSV Schwaben ), Moritz Marschall (TSV Firnhaberau), Andreas Naumann ( FC Langweid ), Christof Paulus (TG Viktoria), Michael Peil (TSV Schwaben ), Markus Rackl ( VfL Westendorf ), Daniel Rosenberger (TSG Stadtbergen ), Patrick Rossow ( FC Stätzling ), Johannes Ruh (Kissinger SC), Jürgen Schneider ( TSV Wittislingen ), Oliver Schuhmacher ( TSV Steppach ), Stefan Sommer ( TSV Neusäß ), Dennis Steinke ( ESV Augsburg ), Antonio Vasiu ( TSV Steppach ), Oliver Waizmann (SV Wulfertshausen ), Lennart Walcher ( TSV Königsbrunn )

