Sanierung an zwei wichtigen Augsburger Sporthallen geht in die nächste Runde

Plus Bei der Erhard-Wunderlich-Sporthalle wird die Elektrik erneuert, bei der Sporthalle Haunstetten steht nun die Dachsanierung an. Beides beläuft sich auf über zwei Millionen Euro.

Zwei große Sanierungsprojekte im Augsburger Sport gehen in die nächste Runde. Sowohl für die Sporthalle Haunstetten als auch für die Erhard-Wunderlich-Sporthalle sollen weitere Millionenbeträge zur Verfügung gestellt werden, damit dort bald wieder ein uneingeschränkter Trainings- und Spielbetrieb möglich ist.

Im Sportbeirat der Stadt wurden vonseiten des beratenden Gremiums aus Sportvereinen und -organisationen schon mal einheitliche Zustimmung für die Fortsetzung der Sanierungen signalisiert, nun muss noch der Sportausschuss der Stadt in seiner Sitzung am 17. April die Bereitstellung der Gelder endgültig absegnen.

Elektrosanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle in Augsburg beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro

Die Elektrosanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle, zu der auch die Erneuerung der Lautsprecheranlage und die Einrichtung eines WLANs gehören, beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Nachdem der erste Bauabschnitt in der Sporthalle mit der Erneuerung der Heizung- und Lüftungstechnik ebenso abgeschlossen ist wie die Sanierung der Sanitärbereiche im Osten der Halle, soll zeitnah der zweite Bauabschnitt mit der derzeit noch maroden Elektrik folgen.

Hier kann die Stadt, laut Information von Sportamtsleiterin Petra Keller, erneut auf Gelder aus Fördertöpfen hoffen. Erfreulich für die Stadt, dass sie mit dem Sporthallenprojekt nicht nur ins Förderprogramm ZUG (Zukunft, Umwelt, Gesellschaft) des Bundes aufgenommen wurde, sondern dass mittlerweile auch feststeht, dass die Stadt einen weiteren Zuschuss aus einem europäischen Fördertopf erhalten wird, was den Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro noch weiter absenken wird.

Dachsanierung in der Sporthalle Haunstetten beläuft sich auf zwei Millionen Euro

Auch bei der Sanierung der Sporthalle Haunstetten geht es vorwärts. Nun soll dort endlich die Dacherneuerung in Angriff genommen werden. Sie war eigentlich der Auslöser für die Sanierungsaktivitäten in dieser städtischen Halle, doch bei den Voruntersuchungen wurde dann festgestellt, dass dort ein Marderverbiss in der Dämmung schwere Schäden hinterließ, was eine noch höhere Dringlichkeit hatte.

"Die Arbeiten an Heizung und Lüftung sind in den letzten Zügen. Jetzt können wir das Dach angehen", schilderte Keller den Sportbeiratsmitgliedern das weitere Vorgehen. Auch in diesem Bauabschnitt sind die Kosten gewaltig. Zwei Millionen Euro sind für den Doppelhaushalt 2023/2024 bereits angemeldet. Gut sind die Nachrichten für die Sporttreibenden dennoch, denn nach diesen Arbeiten soll die Halle dann wieder geöffnet werden können.