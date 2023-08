Maurice Malone soll zum FC Basel wechseln

Schweiz statt Österreich, Basel statt Graz: Der Stürmer Maurice Malone verlässt den FC Augsburg wie erwartet, überrascht aber mit seinem neuen Verein.

Es hat etwas gedauert, doch nun hat Maurice Malone offenbar einen neuen Verein gefunden. Der Stürmer wird den FC Augsburg nach Informationen unserer Redaktion also verlassen – aber nicht wie vermutet in Richtung Sturm Graz, sondern zum FC Basel in die Schweiz. Die Ablösesumme soll bei rund zwei Millionen Euro plus einer Weiterverkaufsbeteiligung liegen. Am Freitagabend verhandelten beide Vereine allerdings noch, die Verträge waren nach unseren Informationen noch nicht unterschrieben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Vertrag von Malone wäre im kommenden Sommer ausgelaufen, eine vom FCA angebotene Vertragsverlängerung lehnte der 22-Jährige ab. Er sah andernorts bessere Möglichkeiten auf einen Stammplatz. Ursprünglich hätte dies bei Sturm Graz sein sollen. Das Interesse der Österreicher hatte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter vor gut einer Woche bestätigt. Die Verhandlungen verliefen zunächst auch recht vielversprechend, gerieten aber irgendwann ins Stocken. Das Interesse von Sturm Graz schien abzuflauen, auch Malone dürfte daraufhin ins Grübeln gekommen sein, ob das der richtige Klub für ihn ist.

FCA-Trainer Enrico Maaßen hätte Maurice Malone gerne behalten

Also ergriff der FC Basel seine Chance und schaltete sich in den Poker ein. Offenbar mit Erfolg. Malone wird es also in die Schweiz ziehen. In der vergangenen Saison war er zum Wolfsberger AC in Österreich ausgeliehen, nun wird er Augsburg endgültig verlassen. Das Eigengewächs hatte sich beim FCA nie richtig durchsetzen können, obwohl sich Trainer Enrico Maaßen in der Vorbereitung noch als "Malone-Fan" bezeichnet hatte und ihn gerne behalten hätte. Die vom Stürmer erhofften Einsatzzeiten aber konnte er ihm offenbar nicht in Aussicht stellen.

Wohl auch, weil die Konkurrenz in der Offensive groß ist. Mit Sven Michel und Phillip Tietz kamen zwei neue Angreifer, im Kader waren bereits Mërgim Berisha, Dion Beljo und Ermedin Demirovic. Mit Arne Maier, Rubén Vargas oder Nathanael Mbuku sind auch die offensiven Außenbahnen gut besetzt. Malone dürfte klar gewesen sein, dass es erneut mit vielen Einsatzminuten schwierig werden dürfte. Also entschied er sich zu einem Wechsel und damit zum Abschied vom FCA.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.

Lesen Sie dazu auch