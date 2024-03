Fußball-EM

vor 33 Min.

Serbische Nationalmannschaft bringt EM-Flair nach Augsburg

Plus Während der Fußball-EM schlägt das Nationalteam Serbiens sein Quartier in Augsburg auf. Was entscheidend für den Standort Augsburg war und wie der Aufenthalt der Serben abläuft.

Von Martin Semer

Nicht einmal 80 Tage sind es noch bis zum Start der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland. Und Augsburg ist mittendrin. Denn die serbische Nationalmannschaft wird ihr Quartier für die EM in der Fuggerstadt aufschlagen. Auch wenn in Augsburg kein Fußballspiel über die Bühne geht, bringen die Gäste vom Balkan so das Flair der Heim-EM in die Stadt. Trainiert wird im Rosenaustadion, übernachten wird die Nationalelf im Hotel Maximilian´s. Theodor Gandenheimer, Geschäftsführer des Hotels, zeigt sich erfreut, ein Nationalteam zu Gast zu haben: "Wir sind sehr, sehr stolz, auch für die Stadt Augsburg."

Doch bevor sich der serbische Fußballverband entschied, sein EM-Lager in der Fuggerstadt aufzuschlagen, musste Augsburg einen Bewerbungsprozess beim Deutschen Fußballbund ( DFB) durchlaufen. Dabei konnten sich Hotel und Kommune nur gemeinsam als ein mögliches "Team Base Camp" bewerben, wie ein EM-Quartier im Fachvokabular des DFB genannt wird. Die Initiative ging dabei von Gandenheimer aus. Bereits im November 2017 schickte das Hotel eine erste Bewerbung an den DFB ab, der Augsburg im Juli 2022 schließlich als potenziellen Gastgeber lizenzierte. Die Entscheidung der Serben für Augsburg wurde Ende letzten Jahres bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen