Fußball-Schiedsrichtergruppe freut sich über viele junge Kräfte

Schiedsrichter Jürgen Hajek (links) wurde zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Herbert Möckl gehört den Augsburger Schiedsrichtern bereits seit 60 Jahren an.

Plus Beim Ehrungstag der Schiedsrichtervereinigung Augsburg lässt sich ein positiver Trend ausmachen. 56 Neulinge konnten in einem Jahr gewonnen werden. Ein Mitglied ist schon seit 60 Jahren dabei.

Von Georg Schalk

Erfreuliche Nachrichten gab es bei der Schiedsrichtervereinigung Augsburg: Man schaffte es, binnen einen Jahres 56 Neulinge auszubilden. Mit den frischen Kräften können 20 Prozent mehr Spiele besetzt werden. Im Mittelpunkt des Ehrungstages 2024 standen jedoch die langjährigen, treuen Mitglieder. Einer von ihnen – Herbert Möckl – ist seit 60 Jahren dabei.

Die Schiedsrichtervereinigung Augsburg hat bei ihrem Ehrungstag Jürgen Hajek (TG Viktoria Augsburg) zu ihrem neuen Ehrenmitglied ernannt. Der 65-Jährige ist seit 40 Jahren dabei und pfeift immer noch aktiv. Weitere Höhepunkte der Veranstaltung im Westhouse waren die Ehrungen für jeweils 50 Jahre Zugehörigkeit von Herbert Moser (DJK Göggingen) und Wilfried Ostrowski (TSV Fischach) sowie die außerordentliche Ehrung von Herbert Möckl (TSV Steppach), der der Augsburger Gruppe bereits seit sechs Jahrzehnten die Treue hält. Möckl pfiff von 1974 bis 1978 22 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga und wurde 1977 als Assistent beim DFB-Pokalfinale 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin nominiert. Da es mit einem 1:1 nach Verlängerung endete, musste der DFB-Pokalsieger in einem Wiederholungsspiel ermittelt werden. Das war das einzige Mal in der Geschichte dieses Pokalwettbewerbes. Der 1. FC Köln gewann dies 1:0.

