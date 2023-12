Fußball

Fußballer Mark Radoki feiert mit US-amerikanischem Collegeteam

Der Augsburger Fußballer Mark Radoki (links unten) feiert mit seinem Collegeteam von der Limestone University in Gaffney den Einzug in die nationalen Soccer-Play-offs.

Plus Der Sohn des Ex-Schwaben-Trainers Janos Radoki erreichte mit seiner Fußballmannschaft die nationalen Play-offs. Im nächsten Jahr will er zurück nach South Carolina.

Von Herbert Schmoll

Seit vielen Jahren zieht es ambitionierte deutsche Sportler in die USA. Leichtathleten, Schwimmer, aber auch Fußballer wie Mark Radoki nutzen dort die Bedingungen und die finanziellen Vorteile an den Universitäten. Der 22-Jährige aus Biberbach (Kreis Augsburg), der das Spielrecht beim Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg besaß, kombiniert seit drei Jahren Fußball und Studium an der Limestone University in Gaffney (South Carolina). Und das sehr erfolgreich. „Was wir geleistet haben, war schon sehr gut“, blickt der junge Schwabe auf 2023 zurück.

Fußball und Studium lassen sich in den USA ideal verbinden

Denn nach einem zweiten Platz in der regionalen Liga, der Southeast League, zog er mit seinem Collegeteam in die nationalen Play-offs ein. Dort kam im Viertelfinale allerdings das Aus. „Trotzdem können wir mit unserem Abschneiden zufrieden sein, obwohl wir mit einem Gegentreffer in der letzten Minute der Verlängerung sehr unglücklich verloren haben“, sagt Radoki. Für ihn ist es ideal, das Studium der Betriebswirtschaft und Finanzwesen mit seinem Lieblingssport zu verbinden. Die räumliche Nähe von Fußballplätzen, Hörsälen und Wohnbereichen auf dem Campus ist ein ganz wesentlicher Vorzug des Systems an den dortigen Universitäten.

